 

Увидел фразу “права человека” и нажал на кнопку – блокировку сайта СПЧ объяснили неопытностью молодого сотрудника

13.05.2022, 11:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федеральная служба по надзору за безопасностью в информационных сетях заявила, что сайт президентского Совета по правам человека был заблокирован по ошибке.

До конца дня ресурс исключат из чёрных списков и доступ к нему возобновится в полном объёме.

В ведомстве сначала объяснили происходящее технической ошибкой, но затем замначальника службы Михаил Рамзин в интервью “Интерфаксу” уточнил: сайт заблокировали из-за неопытности одного из сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом в информационно-телекоммуникационных сетях.

– Список составлял молодой сотрудник, по неопытности включил туда и этот ресурс… Увидел фразу “права человека”, не разобрался, нажал на кнопку, вот и вся история. Ошибки – часть рабочего процесса, это случается. Мы уже список этот отозвали, на перепроверке сейчас всё, – пояснил он.

Из-за оплошности цензора в самом СПЧ произошли некоторые изменения. Так, пятеро его членов созвали пресс-конференцию, на которой одобрили и поддержали решение о блокировке сайта, ещё несколько человек из состава Совета спешно покинули Россию, а один написал заявление в прокуратуру, в котором заявил, что всегда знал о “вредительской” деятельности коллег и готов дать против них показания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Письмо: “Старшая-подросток”

21.08 / Старое джинсовое платье стало снова актуальным после простой переделки. Теперь это красивое мини с плиссировкой

27.12 / С 2021 года в России введут 32 декабря

20.11 / Никогда такого не было, и вот опять

06.07 / Личное: Крошка сын к отцу пришёл

10.06 / Названа причина смерти сестры Шойгу

09.09 / Мнение: Письмо: “Не способен дать эмоций”

04.08 / Личное: Мальчик-девочка?

14.02 / Мнение: Как России поставить заслон имперским амбициям Эрдогана

18.08 / Метро в шаговой доступности за 10 лет получили четыре млн москвичей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика