Увидел фразу “права человека” и нажал на кнопку – блокировку сайта СПЧ объяснили неопытностью молодого сотрудника

Федеральная служба по надзору за безопасностью в информационных сетях заявила, что сайт президентского Совета по правам человека был заблокирован по ошибке.

До конца дня ресурс исключат из чёрных списков и доступ к нему возобновится в полном объёме.

В ведомстве сначала объяснили происходящее технической ошибкой, но затем замначальника службы Михаил Рамзин в интервью “Интерфаксу” уточнил: сайт заблокировали из-за неопытности одного из сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом в информационно-телекоммуникационных сетях.

– Список составлял молодой сотрудник, по неопытности включил туда и этот ресурс… Увидел фразу “права человека”, не разобрался, нажал на кнопку, вот и вся история. Ошибки – часть рабочего процесса, это случается. Мы уже список этот отозвали, на перепроверке сейчас всё, – пояснил он.

Из-за оплошности цензора в самом СПЧ произошли некоторые изменения. Так, пятеро его членов созвали пресс-конференцию, на которой одобрили и поддержали решение о блокировке сайта, ещё несколько человек из состава Совета спешно покинули Россию, а один написал заявление в прокуратуру, в котором заявил, что всегда знал о “вредительской” деятельности коллег и готов дать против них показания.

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