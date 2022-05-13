Мнение: Про уход Simens

Про уход Simens

Очередным этапом санкционной войны стал анонс (https://www.rbc.ru/business/12/05/2022/627c9d869a7947e1d9ecd922?from=from_main_5)компании Siemens об их уходе с российского и белорусского рынков.

Для корректного понимания проблемы следует учитывать, что все промышленные гиганты (за редким исключением) работают с технологиями 20-30 летней давности. Подобные линейки производства сложно назвать инновационными, однако создание их с нуля может занять не один год.

Сразу скажем, что уход Siemens с российского рынка считаем это пиар-ходом и временным «прогибом» под требования Запада: компания сотрудничала (https://new.siemens.com/ru/ru/kompaniya/o-nas/istoriya-siemens/kompaniya.html)с Россией на протяжении всей своей истории, исключая пожалуй только период второй мировой войны.

Одна при самом неблагоприятном сценарии последствия выхода SIemens с российского рынка будут следующими:

Сименс Технологии Газовых Турбин — совместное предприятие с АО «Силовые Машины» по производству турбин. Полностью локализовано в РФ, т.к. образовано на базе предприятия, купленного в 1994 году.

Отдельное юридическое лицо, которое скорее всего сменит руководство.

Сименс Электропривод — значительная степень локализации, но не хватает нескольких ключевых компонентов. Скорее всего, картина будет идентичной СТГТ, но уйдёт время на импортозамещение.

Сименс Здравоохранение. Основное направление продаж — томографы и медицинское оборудование. Полностью локализованного производства современных томографов в РФ нет, ближайшие планы по полной локализации (https://ria.ru/20220406/tomograf-1782079487.html) — 2026 год. Оборудование громоздкое, завоз «серыми схемами» затруднён.

Руководство компании поспешило заверить, что не планирует сворачивать деятельность (https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/05/2022/627cf9e49a79470e5784a2d4?from=from_main_5).

Энергетика — часть ООО «Сименс», данная ниша занята в том числе такими компаниями, как ABB, Schneider Electric, General Electric.

Все эти компании приостановили деятельность в настоящий момент. Часть поставляемого оборудования — например, низковольтные комплектные и распределительные системы — производится в РФ. Но почти все поставки были спроектированы под оборудование этих брендов.

Перепроектирование и перезаключение договоров на отечественные или китайские аналоги «сдвинет проекты вправо» (по сути, сдвиг, минимум, на год): значительная часть техники поставляется в Сибирь и на крайний север. А поскольку поставка тяжелого оборудования возможна только в крайне короткий период летней навигации, то переноса сроков не избежать.

Промышленная автоматизация — часть ООО «Сименс», промышленные контроллеры, реле и прочее.

Аналогично энергетике производится практически любым промышленным гигантом, основная часть давно выпускается в Китае и завозится в РФ по «серым схемам». Несмотря на то, что контроллеры, по сути, не менялись с 70-х годов, полностью локализованных производств в РФ нет, т.к. требуются микропроцессоры и импортная элементная база.

Мобильность — речь идет про «Сапсаны». Siemens AG не имеет отношения к российской «дочке». Скорее всего, именно эта компания уходит из России, т.к. частью новости является разрыв контракта по поставке 13 поездов «Сапсан» для маршрута Москва — Санкт-Петербург.

На текущий момент запущено 16 поездов, для которых заключен 30-ти летний контракт по обслуживанию. Самым болезненным будет закрытие обслуживающего депо, т.к. запчасти невозможно будет поставить.

Кроме того, совместное производство с группой «Синара» выпускает поезда «Ласточка». Производство в значительной степени локализовано.

Чем это по факту грозит?

Скорее всего значительная часть оборудования будет или приходить серыми схемами, или потребует перепроектирования контрактов под российского или китайского производителя.

Исключением являются поезда «Сапсан»: возможно, со временем придется их заменить на продукцию отечественного производства. Большая часть данного оборудования потребует несколько лет для полной или существенной локализации. Напрашивается создание отечественного промышленного концерна.

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