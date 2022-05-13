В Рыбинске продолжается бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Рыбинская ветеринарная станция проводит выездные мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства.

17, 18, 20 и 22 мая специалисты будут работать в разных микрорайонах города.

График работы:

17 мая

10:00 – 11:00 — ул. Моторостроителей, д.6 (возле самолета);

11:15 – 12:00 — ул. Академика Губкина, д.10 (у входа на стадион «Сатурн»);

12:15 – 13:15 — площадь Маршала Жукова.

18 мая

10:00 – 10:45 — микрорайон Мариевка, ул. Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»);

11:00 – 11:45 — Гагаринский микрорайон, ул. Гагарина, 9 (у почты);

12:00 – 12:45 — микрорайон Полиграф, ул. Куйбышева, 38 со стороны ул. Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»).

20 мая

10:00 – 10:30 — микрорайон Ягутка, ул. Пилоставная, 5а (у магазина «Продукты»);

10:45 – 11:30 — микрорайон им. Кирова (Кировский поселок), у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина;

11:45 – 12:15 — микрорайон Копаево, ул. Ошурковская/Механизации, 1, у магазина (напротив остановки «ул. Механизации»);

12:30 – 13:00 — микрорайон Копаево, ул. Крамского, 6 (у почты).

22 мая

13:00 – 14:00 — микрорайон Переборы, пр. 50 лет Октября, д. 23, у КДК «Переборы».

Также на выездных мероприятиях специалисты могут оказать платные услуги по лечению и вакцинации домашних животных. Здесь же на месте у граждан будет возможность приобрести ветеринарные препараты.