В Рыбинске продолжается бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске продолжается бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

13.05.2022, 10:34, Объявления
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Рыбинская ветеринарная станция проводит выездные мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства.

17, 18, 20 и 22 мая специалисты будут работать в разных микрорайонах города.

График работы:

17 мая
10:00 – 11:00 — ул. Моторостроителей, д.6 (возле самолета);
11:15 – 12:00 — ул. Академика Губкина, д.10 (у входа на стадион «Сатурн»);
12:15 – 13:15 — площадь Маршала Жукова.

18 мая
10:00 – 10:45 — микрорайон Мариевка, ул. Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»);
11:00 – 11:45 — Гагаринский микрорайон, ул. Гагарина, 9 (у почты);
12:00 – 12:45 — микрорайон Полиграф, ул. Куйбышева, 38 со стороны ул. Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»).

20 мая
10:00 – 10:30 — микрорайон Ягутка, ул. Пилоставная, 5а (у магазина «Продукты»);
10:45 – 11:30 — микрорайон им. Кирова (Кировский поселок), у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина;
11:45 – 12:15 — микрорайон Копаево, ул. Ошурковская/Механизации, 1, у магазина (напротив остановки «ул. Механизации»);
12:30 – 13:00 — микрорайон Копаево, ул. Крамского, 6 (у почты).

22 мая
13:00 – 14:00 — микрорайон Переборы, пр. 50 лет Октября, д. 23, у КДК «Переборы».

Также на выездных мероприятиях специалисты могут оказать платные услуги по лечению и вакцинации домашних животных. Здесь же на месте у граждан будет возможность приобрести ветеринарные препараты.




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