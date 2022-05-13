Премьер Польши призвал искоренить «русский мир», как угрозу безопасности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для The Telegraph сообщил о желании уничтожить «русский мир», который он назвал «чудовищной новой идеологией».

«Русский мир» – это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», – передает РИА «Новости» текст статьи польского премьера.

Ранее Моравецкий похвалился тем, что Польша старается быть первой в деле ограничения дипломатических контактов с Россией.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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