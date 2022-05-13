 

В Кремле вхождение Финляндии в НАТО оценили как угрозу, на которую Москва будет вынуждена реагировать… Снова нарконацисты?

13.05.2022, 10:04, Разное
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Москва считает скорое вступление Финляндии в НАТО угрозой, на которую она будет вынуждена отвечать, пишет Sky News. По данным канала, резкие заявления по поводу озвученного в четверг намерения Хельсинки присоединиться к альянсу сделали и российские дипломаты, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


AP

Кремль жёстко отреагировал на озвученные в четверг утром заявления высших должностных лиц Финляндии о намерении страны присоединиться к НАТО, заявив, что такой шаг со стороны Хельсинки отнюдь не поможет укрепить стабильность и безопасность Европы и что он, без всяких сомнений, станет для РФ угрозой, на которую Москва будет вынуждена ответить, передаёт Sky News.

Как уточняется в материале на сайте британского канала, российский МИД сообщил, что цель НАТО — продолжать экспансию в направлении российских границ, дабы создать ещё один фланг для военной угрозы стране. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что шаги, предпринятые Финляндией в направлении присоединения, достойны сожаления и являются поводом для симметричного ответа, напомнив также, что РФ готова самым решительным образом реагировать на попытки любой стороны вмешаться в события на Украине, где проходит российская специальная операция, говорится в статье. 

«Всё будет зависеть от того, в чём будет выражаться в дальнейшем процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам», — приводит Sky News слова Пескова. «Если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это всё станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — также заявил представитель Кремля. 

По данным Sky, ряд финских политиков также заявили, что получили предупреждение о возможном прекращении поставок российского газа в Финляндию в случае вступления в альянс. Об этом сообщала финская пресса со ссылкой на анонимные источники; о том, откуда было получено упомянутое предупреждение, в соответствующих публикациях, впрочем, ничего не говорилось. 

Как напоминает корреспондент Sky News, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин ранее в совместном заявлении выразили уверенность в том, что Финляндия должна подать документы на вступление в НАТО. «Мы надеемся, что необходимые для принятия такого решения шаги на государственном уровне будут оперативно предприняты в ближайшие дни», — цитирует заявление журналист. «Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. А Финляндия, став членом НАТО, укрепит его оборону в целом», — также говорится в документе. 

По информации Sky, официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью американскому телевидению заявил, что интегрировать Финляндию в НАТО будет несложно. Как подчёркивает корреспондент канала, Хельсинки стали наращивать сотрудничество с альянсом в качестве одного из его партнёров с 2014 года, однако до сих пор воздерживались от присоединения к нему, дабы «сохранить хорошие отношения со своим восточным соседом». 



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