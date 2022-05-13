Гигантскую воронку с древним лесом на дне обнаружили в Китае

Группа китайских исследователей обнаружила гигантскую воронку с лесом на дне.

По данным агентства Синьхуа, глубина воронки составляет 192 метра, достаточно глубоко, чтобы просто проглотить арку ворот Сент-Луиса.

Команда спелеологов спустилась в воронку 6 мая, обнаружив, что в пропасти есть три входа в пещеру, а также древние деревья высотой 40 метров, протягивающие свои ветви к солнечному свету, который проникает через вход в воронку.

«Это классная новость», – сказал Джордж Вени, исполнительный директор Национального института пещерных и карстовых исследований (NCKRI) в США и международный эксперт по пещерам.

Вени не участвовал в исследовании пещеры, но организация, которая была, Институт карстовой геологии Геологической службы Китая, является сестринским институтом NCKRI.

Место воронки

Открытие не удивительно, сказал Вени Live Science, потому что южный Китай является домом для карстовой топографии, ландшафта, склонного к обрывистым воронкам и потусторонним пещерам.

Карстовые ландшафты образуются в основном в результате растворения коренных пород, сказал Вени. Дождевая вода, которая слегка кислая, поднимает углекислый газ, когда она проходит через почву, становясь более кислой. Затем она просачивается, устремляется и течет через трещины в коренной породе, медленно расширяя их в туннели и пустоты.

Со временем, если пещерная камера становится достаточно большой, потолок может постепенно разрушаться, создавая огромные воронки.

«Из-за местных различий в геологии, климате и других факторах способ появления карста на поверхности может сильно отличаться», – сказал он.

«Итак, в Китае у вас есть этот визуально впечатляющий карст с огромными воронками и гигантскими входами в пещеры и так далее. В других частях мира вы выходите на карст, и вы действительно ничего не замечаете. Воронки могут быть довольно узкими, всего метр или два в диаметре. Входы в пещеры могут быть очень маленькими, поэтому вам придется протискиваться в них».

На самом деле, 25 процентов территории Соединенных Штатов – это карст или псевдокарст, в котором есть пещеры, вырезанные другими факторами, такими как вулканы или ветер, сказал Вени. Около 20 процентов суши в мире состоит из одного из этих двух богатых пещерами ландшафтов.

Новое открытие произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе, недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лэй, сообщает Синьхуа. Гуанси известен своими сказочными карстовыми образованиями, которые варьируются от воронки до каменных столбов до естественных мостов и заслужили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почему воронки имеют значение

Внутренняя часть воронки составляет 306 метров в длину и 150 метров в ширину, сообщил Синьхуа Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой геологии.

Мандаринское слово для таких огромных воронок – «тянькэн», или «небесная яма», и дно воронки действительно казалось другим миром.

Чэнь Ликсин, возглавлявший команду пещерной экспедиции, сообщил Синьхуа, что густой подлесок на дне воронки был высотой по плечи человека. Карстовые пещеры и воронки могут создать оазис для жизни, сказал Вени.

«Я не удивлюсь, узнав, что в этих пещерах есть виды, о которых наука никогда не сообщала и не описывала до сих пор», – сказал Ликсин.

В одной пещере Западного Техаса, сказал Вени, тропические папоротники растут в изобилии; споры папоротников, по-видимому, были перенесены в защищенное место летучими мышами, которые мигрируют в Южную и Центральную Америку.

Мало того, что воронки и пещеры предлагают убежище для жизни, они также являются каналом для глубоких хранилищ подземных вод. Карстовые водоносные каналы обеспечивают единственный или основной источник воды для 700 миллионов человек во всем мире, сказал Вени. Но они легко доступны и осушены – или загрязнены.

«Карстовые водоносные каналы – это единственные типы водоносных каналов, которые вы можете загрязнить твердыми отходами», – сказал Вени. «Я вытащил автомобильные аккумуляторы, автомобильные кузова, бочки и бутылки Бог знает с чем из активного пещерного потока».

Новое открытие доведет количество воронок в уезде Лэй до 30, сообщает Синьхуа. Те же исследователи ранее обнаружили десятки воронок в северо-западной китайской провинции Шэньси и кластер взаимосвязанных воронок в Гуанси, сообщает China Daily.