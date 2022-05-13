 

В Германии сочли неоправданным отказ от поставок газа из России

13.05.2022, 8:15, Новости дня
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Полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем сообщила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью, сообщил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Котре считает, что «это невозможно и нецелесообразно», и, «как кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом». Он добавил, что «Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские», передает ТАСС.

Также Котре выразил надежду, что газопровод «Северный поток – 2» сможет стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом: «Не использовать существующий газопровод – ничего не может быть абсурднее».

Кроме того, он считает, что «фантазии правительства ФРГ насчет экспроприации (имущества принадлежащих РФ энергетических компаний) и дискуссия о введении эмбарго на энергоносители сыграли значительную роль в раскручивании нынешней спирали эскалации».

«Почему РФ должна быть дружелюбной, если Германия ведет себя недружелюбно? (…) Последствиями этой иррациональной энергетической политики являются предсказуемые перебои в снабжении, еще более высокие, антисоциальные цены и нанесение ущерба правовой безопасности Германии как экономически активной страны», – считает депутат.

Ранее  глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России. Как сообщалось, в воскресенье постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против РФ из-за позиции Венгрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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