PI-News – с помощью «оружия газовой блокады» США руками Киева стремятся ослабить Европу

Украина объявила о частичном прекращении транзита российского газа в Европу на следующий день после визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев, в ходе которого она пообещала Зеленскому не возвращаться к импорту российского газа и в будущем, пишет колумнист PI-News Вольфганг Хюбнер. По мнению Хюбнера, всё указывает на то, что это решение «было срежиссировано США», поскольку «оружие газовой блокады», от применения которого РФ «упорно отказывается», будет способствовать ослаблению экономики ЕС и в то же время усилит её зависимость от США.



AP

Какое унижение для «большого сообщества друзей Украины, размахивающих сине-жёлтыми флагами»: от таблоида Bild до министра иностранных дел Анналены Бербок и либерально-консервативной газеты Junge Freiheit! Это не «злодей Путин» перекрывает поставки российского газа в страны НАТО и ЕС, а их «новые лучшие друзья и товарищи по оружию» — режим Зеленского в Киеве. Это ставит в затруднительное положение даже «центральный орган несколько более изощрённой русофобии» в Германии, о чём свидетельствует сегодняшний лживый заголовок: «Военные действия на Украине впервые приводят к сокращению поставок газа», пишет колумнист PI-News Вольфганг Хюбнер.

По словам Хюбнера, чтобы узнать, что не военные действия, а сама Украина намеренно прекратила транзит газа на запад через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», читатели Frankfurter Allgemeine Zeitung должны сначала прочитать текст. «Газовая блокада» приведёт к сокращению поставок в Европу примерно на 30%. Заверения правительства Германии и Федерального сетевого агентства о том, что всё под контролем и повышения цен на газ пока не наблюдается, — попытка предотвратить панику и успокоить граждан. Разумеется, долгосрочное сокращение поставок из РФ будет иметь серьёзные последствия, которые ощутят на себе многие миллионы потребителей.

Украина объявляет «газовую блокаду» на следующий день после визита министра иностранных дел Анналены Бербок в Киев, в ходе которого она поспешно заверила режим Зеленского в «абсолютной солидарности» Германии, гарантировала вступление в ЕС и пообещала не возвращаться к импорту российского газа в будущем. Исходя из хронологии, нетрудно сделать вывод о том, что в Киеве к «юристу-международнику» Бербок относятся «так же несерьёзно, как и в Москве», — вот то, что «объединяет противников». С другой стороны, всё указывает на то, что решение о блокаде «было срежиссировано США во главе с Джо Байденом», утверждает колумнист.

Ведь без американского одобрения в Киеве больше «не принимается никаких решений». Режим Зеленского стал слишком зависим от Вашингтона в политическом, финансовом, военном и экономическом отношениях. Что бы ни происходило с Украиной после окончания боевых действий, в течение многих десятилетий она будет находиться в долговой кабале американцев. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, кажется, уже это осознал.

В своём стремлении «ослабить Россию, а лучше поставить её на колени» власть имущие в Вашингтоне и в его «традиционно особенно воинственном союзнике» Лондоне всё меньше заботятся об интересах, страхах и опасениях стран ЕС. «Оружие газовой блокады», от применения которого, к большому огорчению «западных поджигателей войны», Путин упорно отказывается, — «хороший способ» ослабить конкуренцию со стороны ЕС в экономическом плане и в то же время усилить зависимость от США. «С такими друзьями и враги не нужны!» — подытоживает колумнист PI-News Вольфганг Хюбнер.