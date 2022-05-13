Мнение: О всплывших откровениях лечащих врачей про Путина… Диагноз?

Итак, российский президент Владимир #Путин в компании своего белорусского коллеги Александра Лукашенко появился на «Восточном», причём прилетел туда сразу после напряжённой встречи с австрийским канцлером. Очень рискованный шаг в его положении. И сейчас станет понятно, почему.

Состояние здоровья национального Лидера™ до недавнего времени оставалось тайной за семью печатями. Официально оно «отменное», как заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий #Песков. Но многие признаки указывали, что это не так. На видеокадры время от времени попадали то неуверенная походка главы государства, то его откровенная хромота, то неприятный кашель, то суетливые движения руками…

А теперь вот — ещё и это!

Из анализа госзакупок, сделанных Центральной клинической больницей — именно это лечебное учреждение занимается здоровьем чиновников самого высокого ранга ещё со времён #СССР, — выяснилось, какие именно врачи регулярно сопровождают главу государства в поездках. Российский бюрократизм позволил раскрыть эти конфиденциальные данные. Фамилии докторов ЦКБ фигурировали в актах приёмки услуг, оказанных больнице четырьмя сочинскими гостиницами. Две из них, гостиница «Русь» и санаторий «Сочи» находятся рядом с президентской резиденцией «Бочаров ручей». Причём даты заселения и отъезда медицинских работников совпадают с периодами пребывания Владимира Путина в сочинском комплексе. Информация доступна за период 2016-2020 гг.

Вот, к примеру, один из таких документов.

В Сети выяснили, что Евгений Селиванов — специалист по раку щитовидки. Как минимум, этому есть подтверждение: Е.С.Селиванов значится в числе соавторов многочисленных публикаций по диагностике очаговых образований щитовидной железы. И он летал в Сочи минимум 35 раз!

Также в подобных командировках «засветились» врачи с такими специализациями, как лор, инфекционист, анестезиолог, нейрохирург и реабилитолог. Впрочем, помощь медработников трёх последних специальностей могла понадобиться в связи с падением главы государства с лошади. Об этом инциденте он рассказал сам.

Помимо того известно, что Владимир #Путин как минимум однажды «жёстко» приземлялся на лёд во время матчей Ночной хоккейной лиги.

Самый громкий инцидент, «виновником» которого стал легендарный хоккеист Павел Буре, произошёл как раз в мае 2017 года… в Сочи.

Вместе с тем не все медики согласны с выводами насчёт «онкологического» диагноза. «Есть два основных типа опухолей щитовидной железы — паппилярный рак и медуллярный, — рассказал один из врачей на условиях анонимности. — Первый может протекать 20 лет без лечения и никак не проявляться. Второй стремительно развивается и без своевременной диагностики и вмешательства заканчивается летально». По словам специалиста, рак щитовидки лечится не годами, а раз и навсегда: поражённая железа удаляется, пациент пожизненно принимает необходимые гормоны. Также он допустил, что регулярная отёчность на лице президента может быть связана как раз с гормональной терапией.

В свою очередь полузабытый «самый информированный профессор» Валерий Соловей заявил, что диагнозов у Владимира Путина уже несколько. «Дело вовсе не в щитовидной железе, насколько я знаю, — сообщил он. — Кроме рака там есть и неврологическое заболевание, а также проблемы с психической сферой». Впрочем, он уже не в первый раз говорит о здоровье президента, но его информация до сих пор не нашла объективных подтверждений. Быть может, и сейчас профессор выдаёт в эфир лишь беспочвенные слухи.

Тем не менее, на достаточно серьёзные проблемы медицинского характера может указывать ещё один косвенный признак. Необычайно длинные столы, за которыми Владимир #Путин принимает иностранных лидеров и собственных соратников.

Всё тот же Дмитрий Песков объясняет это «антиковидными» мерами. Мол, приходится идти на такие жертвы, чтобы встречи с главой государства могли организовываться максимально оперативно. Однако же #коронавирус в России официально побеждён. А в Москве так и масочный режим соблюдать уже необязательно. Кроме того, Владимир Путин от ковида вакцинирован и ревакцинирован самым надёжным в мире средством, российским «Спутником V». Кажется, бояться нечего. Другое дело, что подобные предосторожности оправданы, когда высокопоставленный пациент получает лечение, резко снижающее иммунитет. Тут действительно «размер имеет значение».

Но проведение такой терапии может само по себе указывать на #диагноз. И тут сам собой возникает «интересный» вопрос. В какой степени как медицинские проблемы, так и получаемое лечение отражаются на качестве принимаемых решений?

—