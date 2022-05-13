 

Киев захотел «подписать документ» об эвакуации с «Азовстали»

13.05.2022, 6:50, Новости дня
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Украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Готовимся к подписанию», – сообщила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС.

Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как сообщила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось.

В Минобороны РФ сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости».

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш».

Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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