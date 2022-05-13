 

Бундестаг одобрил предоставление Берлину права национализировать энергокомпании

13.05.2022, 6:50, Новости дня
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Бундестаг проголосовал за поправки в закон об энергетической безопасности, которые дают властям Германии право национализировать энергетические компании, сообщают информационные агентства.

В соответствии с поправками минэкономики Германии получает право передать оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если возникнет угроза того, что в противном случае оно не сможет выполнять свои задачи в энергосекторе. Если же внешнего управления окажется недостаточно, чтобы гарантировать энергобезопасность, возможна «крайняя мера» – национализация. По законопроекту еще должен будет проголосовать Бундесрат (палата представителей федеральных земель), передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Напомним, министерство по делам экономики и защиты климата Германии подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, согласно которым в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление или национализировать энергетические компании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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