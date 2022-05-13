Минобороны опубликовало видео боевой работы вертолетов «Аллигатор»
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Российское военное ведомство опубликовало в Сети видеозапись боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Видео опубликовано на странице Министерства обороны в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, на днях Министерство обороны показало видео с вылетом российских истребителей Су-35С. Самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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