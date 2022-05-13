Минобороны опубликовало видео боевой работы вертолетов «Аллигатор»

Российское военное ведомство опубликовало в Сети видеозапись боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Видео опубликовано на странице Министерства обороны в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на днях Министерство обороны показало видео с вылетом российских истребителей Су-35С. Самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.

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