 

Минобороны опубликовало видео боевой работы вертолетов «Аллигатор»

13.05.2022, 6:50, Новости дня
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Российское военное ведомство опубликовало в Сети видеозапись боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Видео опубликовано на странице Министерства обороны в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на днях Министерство обороны показало видео с вылетом российских истребителей Су-35С. Самолеты уничтожили очередные радиолокационные станции украинской ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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