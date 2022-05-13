Bloomberg – «три года пустых лозунгов» — за время пребывания Джонсона у власти неравенство в Великобритании усугубилось

Несмотря на то что Борис Джонсон стал премьер-министром благодаря обещанию сократить в Великобритании неравенство, ситуация с 2019 года движется в обратном направлении, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, этому способствовали в том числе пандемия коронавируса, скандал вокруг «партигейта», российская спецоперация на Украине и рост инфляции.



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В 2019 году Борис Джонсон привёл британскую Консервативную партию к победе на выборах, пообещав возродить большие районы Великобритании, пострадавшие в эпоху глобализации, которая сделала Лондон одним из самых богатых городов мира.

Как пишет Bloomberg, взлёт Джонсона был обусловлен его успешной кампанией по выходу Великобритании из Европейского союза. Так называемая программа «выравнивания» уровня жизни была призвана превратить это в ощутимые выгоды к 2030 году, особенно для рабочего класса — сторонников брексита, которые отвернулись от оппозиционной Лейбористской партии и обеспечили Джонсону самое большое большинство в его партии с 1980-х годов.

Спустя два с лишним года большинство районов, которые отставали от Лондона и юго-востока Англии, когда Джонсон пришёл к власти, так и не увидели перемен к лучшему. Более того, как показывает анализ, проведённый Bloomberg News, в будущем, скорее всего, уровень жизни там будет лишь снижаться.

Чтобы понять, как в стране протекает процесс «выравнивания», новостное агентство проанализировало 12 ключевых социально-экономических показателей в каждом из 650 парламентских округов Великобритании, чтобы определить, изменился ли разрыв в ту или иную сторону с 2019 года. Данные основаны на приоритетах, изложенных в официальном документе правительства о политике выравнивания.

Анализ показал, что разрыв в зарплатах увеличивается в девяти из десяти избирательных округов, почти во всех округах жильё становится менее доступным, а государственные расходы на душу населения в регионах всё так же сильно отстают от столицы во всех регионах Англии.

Разрыв между богатыми и бедными для большей части Великобритании сократился лишь по нескольким показателям, в том числе по продолжительности жизни и доле людей, получающих единую социальную выплату, и в обоих случаях это связано с ухудшением ситуации в Лондоне и на Юго-Востоке. Как отмечает Bloomberg, в результате пандемии коронавируса смертность выросла и больше людей обращаются за социальными пособиями. Это точно не то выравнивание, к которому стремился Джонсон.

«Эти данные подчёркивают жизненную важность и срочность повышения уровня жизни по всей стране, пока мы восстанавливаемся после беспрецедентной пандемии COVID-19», — гласит заявление Министерства по повышению уровня жизни, жилищного строительства и общин Великобритании, направленное агентству. В ведомстве отметили, что соответствующий долгосрочный план — в так называемой Белой книге по выравниванию.

В США сохраняется напряжённость после штурма Капитолия в январе 2021 года; «экстремисты» добились больших успехов на президентских выборах во Франции в апреле; кризис стоимости жизни способствует росту недовольства британцев. Всё это заставляет крупных инвесторов беспокоиться о том, что неравномерное распределение плодов капитализма начинает разрушать социальную ткань, от которой во многом зависит их успех.

И Великобритания может быть пробным вариантом: согласно исследованиям Банка Англии и Университета Шеффилда, региональное неравенство в Соединённом Королевстве выше, чем почти в любой другой развитой стране.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, Джонсон трезво оценивает масштабы проблемы. План его правительства, разработанный бывшим главным экономистом Банка Англии Энди Холдейном и министром по вопросам выравнивания Майклом Гоувом, заключается в том числе и в том, чтобы перевести больше средств и полномочий по принятию решений из Лондона.

Впрочем, есть определённый скептицизм в отношении того, удастся ли правительству премьер-министра добиться поставленной цели. Правительство Джонсона критикуют за то, что региональное финансирование в Великобритании не соответствует региональному финансированию ЕС, потерянному после брексита. Как показывает анализ Bloomberg, также наблюдается медленный прогресс в реализации таких инициатив, как распределение рабочих мест на государственной службе по всей Великобритании и увеличение государственных расходов на общественные услуги и транспортную инфраструктуру.

«У нас было три года нарушенных обещаний и пустых лозунгов. Выравнивание не может произойти в одночасье, но при консерваторах оно идет вспять. Несмотря на все громкие обещания, мы видим ещё большее управляемое снижение уровня жизни в районах за пределами Лондона и Юго-Востока», — сказала теневой секретарь оппозиционной Лейбористской партии по вопросам выравнивания Лиза Нэнди.

Казначейство Великобритании неохотно выделяет крупные средства на выравнивание, ссылаясь на необходимость восстановления экономики после пандемии. Объявленное на данный момент финансирование в размере около £12 миллиардов составляет примерно 3% от общих расходов государственных ведомств в 2019 финансовом году.

Более того, государственные деньги, которые выделяли на выравнивание, не всегда попадали в районы, которые больше всего в этом нуждаются. Из 100 самых бедных районов Англии только 38% советов получали хотя бы часть запрашиваемых ими денег из фонда выравнивания, 34% вообще не участвовали в конкурсе, а все заявки 28% были отклонены.

Впрочем, аналитики признают, что помешать Джонсону на пути к заявленной цели мог целый ряд факторов, начиная с пандемии коронавируса и скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина и заканчивая российской спецоперацией на Украине и стремительным ростом инфляции.

Ещё одним «отвлекающим фактором» аналитики называют брексит, который и привёл Джонсона к власти. Разрыв Великобритании с ЕС привёл к появлению новых расходов для предпринимателей в сфере торговли и вызвал резкое сокращение числа компаний, экспортирующих товары в Евросоюз, который является крупнейшим торговым партнёром страны. Независимое Управление по бюджетной ответственности прогнозирует сокращение размера британской экономики на 4% в связи с брекситом в течение следующих 15 лет.

Кроме того, эксперты указывают на ошибки в осуществлении политики по выравниванию уровня жизни, которая исторически представляла собой «краткосрочные, разрозненные действия одного или двух департаментов, а не всего правительства».