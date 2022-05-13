 

Страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти

13.05.2022, 5:28, Новости дня
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В ЕС рассматривают возможность отложить запрет на импорт российской нефти, если Венгрия продолжит выступать против эмбарго, сообщили источники.

Ряд стран ЕС допускают возможность отложить запрет. Источники заявили, что такая идея пользуется поддержкой в ЕС. По мнению ее сторонников, это позволит быстрее принять санкции, по которым нет возражений. Однако некоторые государства полагают, что подобное решение может выглядеть как знак слабости ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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