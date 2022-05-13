 

Япония запретила экспорт 3D-принтеров в Россию

13.05.2022, 5:28, Новости дня
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Токио расширяет перечень товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию, в список включены 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений, информирует японское министерство экономики, торговли и промышленности.

В список добавлено 14 позиций, включая катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.

Кроме того, в список попали полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники. Перечисленные товары и технологии запрещается поставлять в Россию с 20 мая.

Напомним, всего в списке уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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