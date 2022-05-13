России предсказали рекордное положительное сальдо торгового баланса

Россия может зафиксировать рекордный размер положительного сальдо торгового баланса, пишут СМИ, оценивая показатели импортно-экспортных отношений страны с восемью основными торговыми партнерами.

Economist взял за основу начального расчета показатели в марте и апреле. Издание пишет, что импорт в Россию после начала спецоперации на Украине снизился на 44%, а экспорт вырос на 8% (в основном за счет отгрузки энергоносителей по высоким ценам). Economist пишет, что российский экспорт демонстрирует «удивительно хорошие» результаты, в том числе и на западном направлении.

Со ссылкой на американский Институт международных финансов Economist указывает, что положительное сальдо торгового баланса может достичь по итогам года рекордного показателя в 250 млрд долларов. Это 15% от ВВП прошлого года. Такое сальдо стало бы вдвое больше, чем 120 млрд долларов, зафиксированные в 2021 году, передает ТАСС.

Эксперты не исключают, что западные санкции против РФ достигли пределов эффективности, в связи с чем может последовать ужесточение торговых рестрикций, но влияние таких мер не почувствуется в одночасье.

Напомним, Запад не смог изолировать Россию от мировой экономики: Китай, Индия и Южная Америка не поддерживают санкции, а наоборот – наращивают объемы торговли с Москвой. При этом некоторые компании из ЕС и США опасаются потери российского рынка и ищут пути для возвращения.

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