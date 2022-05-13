GT – Украине пора осознать, что вместо помощи США лишь продвигают свои интересы

Затягивание конфликта вокруг Украины лучше всего отвечает интересам США, поскольку это не только способствует реализации их долгосрочной стратегической цели по сдерживанию России, но и удовлетворяет огромный аппетит американского военно-промышленного комплекса, пишет Global Times. Киеву пора осознать, что он в действительности является жертвой геополитической игры Вашингтона, подчёркивается в статье.



AP

Если кто-то заявляет о своей «любви», но при этом не готов в реальности встать на защиту, как происходит в «романе» между США и Украиной, становится ясно, что это не настоящая любовь. Киеву пора это признать и не питать иллюзий насчёт подлинных намерений Вашингтона, который продолжает использовать затянувшийся конфликт в собственных интересах, пишет Global Times.

В своей недавней статье для The New York Times американский политический обозреватель Томас Фридман написал, что США не хотят, чтобы Украина «превратилась в американский протекторат на границе с Россией». По его мнению, Вашингтон может помочь Киеву в переговорах с Россией, однако «влюбляться в Украину» настолько, чтобы навсегда запутаться в её проблемах, было бы верхом глупости. И этот пример чётко выражает отношение американского руководства к украинскому кризису, подчёркивает Global Times.

Говоря о том, что команда действующего американского президента Джо Байдена пытается сохранить некоторую дистанцию ​​между США и Украиной, Фридман попытался объяснить тем, кто всё ещё считает американцев «достаточно глупыми», чтобы напрямую выступить на стороне Украины, что им не стоит питать наивных иллюзий на этот счёт. Речь идёт не об этом: чего действительно хотят американцы, так это максимально реализовать свои собственные интересы, пока РФ и Украина на себе испытывают все тяготы конфликта, говорится в статье.

С помощью НАТО США превращают этот кризис в опосредованную войну против России, пишет Global Times. Вашингтон уже направил Украине огромное количество вооружения и снарядов, однако он не хочет вступать в открытую войну с Россией, поясняется в статье. В то же время и во время попыток наладить переговоры американцы оставались «молчаливыми наблюдателями издалека», констатирует автор.

Дело в том, что затяжной конфликт лучше всего отвечает интересам США, подчёркивается в статье. Это не только способствует реализации долгосрочной стратегической цели Вашингтона по сдерживанию России, но и удовлетворяет огромный аппетит американского военно-промышленного комплекса. «Спасение Украины» — это лишь драматический эффект, который США стремятся создать, в то время как на самом деле они хотят остаться в стороне, воспользовавшись всеми преимуществами ситуации, пишет Global Times.

«Для США Украина всего лишь инструмент для удовлетворения своих потребностей», — подчёркивается в статье. По мнению ряда аналитиков, США и Европа продолжают поддерживать Киев, похоже, совсем не для того, чтобы добиться урегулирования: «Скорее, союзники готовы поддерживать правительство Зеленского до тех пор, пока оно будет сражаться с Москвой до последнего украинца»,— сообщает Global Times.

Как полагает Шэнь Йи, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань, в своей статье Фридман ясно дал понять, что Украина должна служить интересам США, а вовсе не наоборот. «У США нет мужества. Они раздувают пламя, однако не смеют брать на себя ответственность. Стратегические расчёты США в украинском кризисе показывают, что внешне они сильны, но внутренне слабы», — отметил Шен в интервью Global Times.

Украине пора понять, что она является жертвой геополитической игры Вашингтона и фактически прокладывает путь для реализации его интересов ценой собственного развития и благосостояния своего населения, подчёркивается в статье. При этом США в полной мере извлекают выгоду из конфликта, стремясь распространить его также на Индо-Тихоокеанский регион и продолжая сеять хаос по всему миру, пишет Global Times. «Украина должна осознать эту жестокую реальность», — заключает автор.