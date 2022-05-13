Bloomberg – спрос на вакцины от COVID-19 резко упал, но отказ от них грозит новой волной заражения

Ещё год назад страны обсуждали, как произвести вакцину от COVID-19 в нужном количестве и обеспечить ею беднейшие страны, но теперь спрос на неё упал. Уже произведённые дозы приходится уничтожать, поскольку у них заканчивается срок годности, пишет Bloomberg. Но специалисты предупреждают, что пандемия ещё не ушла и отказ от вакцинации может привести к тому, что появятся новые штаммы и пойдёт новая волна заражений и смертей.



AP

Мир чувствует себя заполненным вакцинами от COVID-19, но правительства стран не могут получить их достаточно быстро, пишет Bloomberg. Мешают им нерасторопность и проблемы логистики, отмечает автор статьи.

Вакцина, которую раньше было трудно достать, теперь лежит на складах, и у неё даже истекает срок годности. Эта проблема была на повестке дня второго глобального саммита по COVID-19. На прошлом саммите президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит дополнительные 500 миллионов доз для международной кампании по вакцинации.

Но теперь спрос на вакцины падает, хотя до заявленной цели — 70% привитых людей в мире — ещё далеко. Так, и республиканцы в американском парламенте заблокировали дополнительное финансирование кампании по вакцинации как в США, так и в мире.

Те, кто выступает за всеобщую вакцинацию, призывают переместить внимание от производства вакцин на их применение. Они предупреждают, что иначе высок риск того, что появятся новые варианты, которые, возможно, будут устойчивы к иммунитету, полученному от вакцины. А из-за этого может случиться новая волна заражений и смертей. «Мы испытываем судьбу в игре, в которой проигрываем», — отмечает специалист Томас Боллики, предупреждая, что ещё может появиться вариант заболевания, который перечеркнёт весь достигнутый прогресс.

Группа нобелевских лауреатов обратились к Джо Байдену с просьбой настоять на выделении средств для международной программы по вакцинации. Учитывая то, что глобальные цели по вакцинации ещё далеки от достижения, специалисты предлагают перевести внимание на то, чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения и справиться с проблемами по распределению вакцин на фоне падения спроса.

Как минимум 11 миллиардов доз вакцины были распределены по всему миру. В 92 странах, которые относятся к менее и среднеобеспеченным, привито порядка 46% населения. Среднее значение привитых по всему миру составляет 60%. Но многие развивающиеся страны, особенно в Африке, сильно отстают от богатых. «Пандемия ещё не закончилась, но если посмотреть на мир, то кажется, что это не так», — говорит глава организации Gavi, которая занимается изучением вопроса.

Например, компания Aspen Pharmacare выиграла лицензию на производство вакцины Johnson & Johnson в ЮАР. Это был большой проект, который финансировали разные страны, в том числе США. Но у них в итоге было слишком мало клиентов, и теперь они подумывают о перепрофилировании на производство обезболивающих. Больше того, власти ЮАР собираются уничтожать уже произведённые вакцины, у которых заканчивается срок годности, поскольку спрос на вакцинацию очень низкий.

Похожая ситуация случилась и с Индией и местным производителем Serum Institute, который свернул производство вакцины от коронавируса, когда их запасы достигли значения 200 миллионов доз. При этом ещё год назад Индии пришлось останавливать экспорт вакцины, поскольку её не хватало для своего населения.

Первое время власти по всему миру больше всего внимания уделяли производству вакцины, но столь же важно обеспечить спрос на неё и доставить её до потребителя. И сейчас идёт обсуждение, как повысить спрос на вакцину, например, среди африканских государств.

Но даже бесплатные дозы вакцины не пользуются большим спросом. США обещали бесплатно поставить 1,2 миллионов доз вакцины, но только половину из них удалось доставить по назначению. Связано это в том числе с тем, что странам-получателям негде хранить эти дозы вакцины, а также с их неспособностью побороть дезинформацию и нанять достаточно сотрудников, которые проводили бы вакцинацию, пишет Bloomberg.