 

Twitter объявил о приостановке приема на работу

13.05.2022, 4:05, Новости дня
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Прием на работу в Twitter приостанавливается по большинству вакансий, говорится в служебной записке исполнительного директора компании.

Wall Street Journal приводит текст служебной записки, в которой говорится, что «с этой недели» Twitter «приостанавливает наем по большинству вакансий, за исключением жизненно важных для бизнеса». Кроме того, сообщается, что компания намерена снизить расходы на подрядчиков и консультантов, поездки, маркетинг, недвижимость, инфраструктуру и другие операционные расходы. Два руководителя высшего звена уже объявили об уходе. При этом не планируется увольнений в масштабах всей компании, передает ТАСС.

Напомним, предприниматель Илон Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению. Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать покупку Маском акций Twitter.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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