Финляндия и Швеция приготовились подать заявки в НАТО на следующей неделе

В случае положительного решения парламента Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». По его мнению, переходный период перед вступлением в НАТО может быть «действительно опасным», но Финляндия полагает, что вряд ли «произойдет какая-то неразбериха», учитывая поддержку Великобритании и других стран Европы. Однако, как сообщил Хаависто, «нужно быть готовым и к этой ситуации».

Глава МИД Финляндии заявил, что РФ – «важный сосед», прежде у стран «были позитивные отношения», но «в связи с военным вторжением на Украину и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными», передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

В четверг первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Он подчеркнул, что НАТО является врагом России, сам альянс также считает Россию врагом.

—