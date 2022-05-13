German Foreign Policy – в Германии запущена программа по обучению украинских военных

Первые украинские солдаты уже прибыли в Германию для обучения, пишет German Foreign Policy. Их будут тренировать использовать самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые Берлин поставил Киеву. Обучение пройдёт в артиллерийской школе бундесвера в земле Рейнланд-Пфальц. В последнее время этот регион приобретает всё большое значение как хаб для оказания военной поддержки Украине, отмечает немецкое издание.



AP

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц на военной базе Баумхольдер запущена программа по обучению украинских солдат, пишет German Foreign Policy. Они пройдут тренировку по использованию самоходной артиллерийской установки PzH 2000, семь экземпляров которой Берлин поставил Киеву. Первый этап обучения начнётся в артиллерийской школе бундесвера в городе Идар-Оберштайн. Так как для управления этим видом военной техники необходимо пять человек, в тренировках примут участие как минимум 60 украинских военнослужащих. Также будут задействованы техники и переводчики. По предварительным оценкам, обучение займёт приблизительно 40 дней, но, возможно, и меньше, отмечает немецкое издание.

Глава министерства внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц убеждён в том, что значение его региона для США будет стремительно расти, причём теперь уже не только как хаба для ведения боевых действий в арабском мире, но и для осуществления операций НАТО против России. Ключевой элемент местной военной инфраструктуры — это американская авиабаза Рамштайн. Здесь находится 86-я транспортная авиационная эскадрилья США, занимающаяся переброской техники и войск не только в Европу, но и на Ближний и Средний Восток. Сейчас база используется для поставки в Польшу американского вооружения, предназначенного для Украины. Оттуда же военную помощь получают боевики в Сирии. При этом тут расположена радиорелейная станция спутниковой связи, с помощью которой США проводят операции с использованием дронов в арабском мире, в результате которых гибнет большое число гражданских.

На базе также находится Объединённое авиационное командование НАТО, которое, в частности, наблюдает за воздушным пространством над Прибалтикой и осуществляет разведку вблизи российской, белорусской и украинской границ. В патрульных вылетах также задействованы немецкие истребители Eurofighter, отмечает издание. Отсюда уже управляют системами противовоздушной обороны Patriot, которые, к примеру, недавно развернули в Словакии.

База Рамштайн — это часть регионального военного конгломерата США, в который входят также казармы в городе Кайзерслаутерн, военный госпиталь в городе Ландштуль, а также склад боеприпасов в коммуне Брухмюльбах-Мизау. Этот склад считается одним самых больших за пределами американской границы. Там хранится вооружение, предназначенное для войны с Россией. Госпиталь в Ландштуле — тоже самое крупное военное медицинское учреждение США за их пределами. Туда привозят американских солдат, получивших ранения на Ближнем или Среднем Востоке. К тому же сейчас американцы выделили больше миллиарда долларов на строительство новой больницы в коммуне Вайлербах, призванной заменить госпиталь в Ландштуле. Новое учреждение будет напрямую связано с авиабазой Рамштайн. Численность так называемого Военного сообщества Кайзерслаутерна составляет 50 тыс. человек. В него входят солдаты, работники на военных объектах США и их семьи. Это самое большое сообщество подобного рода в мире, отмечает German Foreign Policy.

В северо-западной части Рейнланд-Пфальца также находится важная авибаза США Шпангдалем, продолжает издание. За прошедшие недели в дополнение к уже дислоцирующимся там американским самолётам F-16 туда были переброшены истребители типа F-35A и EA-18G Growler, который специализируется на радиоэлектронной борьбе, а также самолёты-заправщики KC-135. Новая техника призвана помочь в осуществлении операций на юго-восточной территории альянса в Европе. К северо-востоку от Шпангдалема находится авиабаза Бюхель, где в рамках программы по совместному использованию ядерного оружия хранятся атомные бомбы США. К слову, американцы собираются расширять и военную базу Баумхольдер, где обучаются украинские военные. Там будет построен новый жилой комплекс для дополнительного контингента войск США, а также тренировочный комплекс для спецназа, пишет в завершение издание.