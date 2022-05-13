Фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей осужден в Москве

Первый фигурант уголовного дела о продаже иностранцам младенцев от суррогатных матерей осужден в Москве на шесть лет колонии, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Никулинский суд Москвы приговорил переводчика «Росюрконсалтинга» Кирилла Анисимова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, к «шести годам лишения свободы строгого режима». Адвокат пояснил, что «это первый приговор по делу, где проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске», передает ТАСС.

Трунов считает, что «произошла подмена понятий» и «гражданско-правовые отношения по оказанию медицинской помощи квалифицировали по уголовной статье». Он заявил, что «правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать как торговлю детьми, тем более когда дети являются генетически родными».

По данным следствия, с 2014 по 2020 годов руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением сотрудников частных медцентров за деньги предоставляли услуги суррогатных матерей, по версии следствия, они нарушили законодательство в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В июле 2020 года по делу задержали трех врачей частных медцентров, двух руководителей коммерческих организаций и их сотрудников. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми.

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