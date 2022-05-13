Das Erste – НАТО обещает поддерживать Финляндию и Швецию на пути в альянс — и уже планирует ответ на реакцию России

В ближайшее время правительство Финляндии должно официально объявить о решении, касающемся вступления страны в НАТО, пишет Das Erste. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не устаёт подчёркивать готовность блока к принятию новых членов: в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уверены, что в конечном счёте все 30 членов альянса единогласно «дадут зелёный свет» заявкам из Хельсинки и Стокгольма. Альянс обещает защищать Финляндию и Швецию в процессе присоединения — и уже планирует ответ на возможную реакцию России.



AP

Вот уже несколько недель генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг только и делает, что «повторяет свою финско-шведскую мантру» — и всегда с большим удовольствием. «Конечно, Финляндия и Швеция должны сами решить, хотят ли они стать членами. Но если ответ положительный, НАТО примет их с распростёртыми объятиями», — заверяет он, передаёт Das Erste.

Такие страны — члены НАТО, как Германия, Франция, Великобритания, Польша и США, уже открыто заявили о своей поддержке. А в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уверены, что в конечном счёте все 30 членов альянса «дадут зелёный свет» заявкам из Хельсинки и Стокгольма — единогласно, как того требует Североатлантический договор.

Перспективу членства Финляндии и Швеции НАТО считает довольно заманчивой. Обе страны имеют богатый опыт и на протяжении десятилетий участвуют в Партнёрстве во имя мира, программе военного сотрудничества НАТО со странами, не являющимися членами альянса. Кроме того, они входят в Совет евро-атлантического партнёрства.

По словам Столтенберга, обе страны обладают «современными и компетентными» вооружёнными силами, которые соответствуют стандартам НАТО. «Финские и шведские войска в прошлом так часто принимали участие в совместных учениях с НАТО, что практически достигли оперативной совместимости. Мы провели много совместных миссий и операций с Финляндией и Швецией», — подчёркивает Столтенберг.

Недаром НАТО характеризует Стокгольм и Хельсинки как особенно «активных партнёров» — они принимали участие в операциях альянса на Балканах, в Афганистане и Ираке. После аннексии* Крыма Россией в 2014 году сотрудничество Финляндии и Швеции с НАТО постоянно расширяется. Обе страны увеличили свои расходы на оборону и могут значительно усилить потенциал НАТО в Северной Европе с точки зрения численности войск и систем вооружений.

Финляндия и Швеция могут многое предложить альянсу. Однако вступление в альянс,

безусловно, является для РФ «провокацией»: Кремль уже предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь военные и политические последствия. Дмитрий Медведев, экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ завил, что Москва будет вынуждена увеличить своё военное присутствие в регионе.

Даже если военные действия РФ в отношении Финляндии и Швеции, по мнению экспертов, маловероятны, РФ «способна проводить кибератаки, нарушать воздушное пространство, перебрасывать системы вооружения» к границе с Финляндией, протяжённость которой составляет 1300 км.

Тем более важным является обещание поддержки Финляндии и Швеции в ходе процесса присоединения. Обе страны опасаются, что на этом этапе они будут особенно уязвимы. Столтенберг также видит в этом риск. При этом он заявляет: «Как только мы решили пригласить Финляндию и Швецию в качестве потенциальных членов, мы подали мощный политический сигнал о том, что безопасность этих стран касается всех партнёров по НАТО. Я уверен, что в период между подачей заявки и её одобрением странами-членами мы найдём подходящее решение, особенно для Финляндии и Швеции».

Это означает, что, с одной стороны, страны НАТО должны максимально сократить период от подачи заявки до вступления, поэтому 30 их национальных парламентов должны как можно быстрее «открыть дорогу» к вступлению двух государств. С другой стороны, они заявили о своей принципиальной готовности защищать новые страны — даже если в тот момент статья 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, не будет распространяться на Финляндию и Швецию.

Уже сегодня правительство Финляндии должно официально прокомментировать планы по вступлению страны в НАТО. Александр Стубб, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии, считает, что угрозы со стороны РФ «в любом случае только укрепят решение его страны вступить в НАТО». «Поезд отошёл от станции, и мы уже внутри», ​​— пишет он в Twitter.

Со своей стороны, НАТО также задало курс: «Поезд должен доставить Финляндию и Швецию в Мадрид, на саммит НАТО в июне», отмечает Das Erste.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).