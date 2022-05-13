Компания SWM представила кроссовер SWM Tiger с расходом топлива 6,9 л на 100 км

Китайская марка SWM официально презентовал новый кроссовер под названием SWM Tiger.

Автомобиль имеет ретро-стиль, который сочетается с дизайном актуальных моделей Haval Dargo, Changan CX70. В салоне приметили аналоговую приборную панель, мультимедийный дисплей и более упрощенные материалы отделки. Кроме того, под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с отдачей 116 л.с. Средний расход топлива модели составляет 6,9 литра.

Автомобиль получил передний привод, однако производитель готовится выпустить улучшенную версию с заднеприводной системой. Сроки выхода в свободную продажу и точная цена кроссовера пока засекречена и будет озвучена уже в скором времени.