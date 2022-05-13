Мнение: Латвия – страна вурдалаков?
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В России возбудились, что парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти сообщения одним словом — Вурдалаки.
Между тем в документе, принятом парламентом Латвии о сносе памятников вообще ни слова.
Да, действительно, Сейм Латвии поддержал законопроект, предусматривающий приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Согласно этого законопроекта «…приостанавливается действие статьи 13 Протокола к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийская Республика» (отсюда). Но речь не про отмену статьи 13, а лишь про приостановку действия этой статьи.
При этом председатель комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Колс заявил, что Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.
В общем, в документе нет ни слова про снос памятника Освободителям Риги. Но, тем не менее, пропагандисты страны возбудились. Зачем? Чтобы сформировать у народонаселения России мнение, что Латвия – страна вурдалаков?
Фотография памятника Освободителям Риги отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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