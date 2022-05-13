США выразили поддержку стремлению «любой страны» вступить в НАТО

Вашингтон поддерживает политику открытых дверей НАТО и стремление любой страны присоединиться к альянсу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая в пятницу покидает пост официального представителя администрации США.

Псаки, комментируя возможность вступления в НАТО Украины в свете готовности принять в альянс Финляндию и Швецию, заявила, что для присоединения к НАТО страны должны соответствовать «ряду требований», включая «решение ряда вопросов, таких как коррупция», передает ТАСС.

Кроме того, она заявила, что «США поддержат заявки Финляндии и Швеции» на вступление в НАТО, если указанные страны «решат их подать», ведь Финляндия и Швеция «являются ценными и близкими партнерами США и НАТО в оборонной сфере». «Что касается того, какую пользу это принесет американцам <…>: наличие сильного альянса НАТО, сильного западного альянса, который, к слову, является оборонительным, хорошо для нашей безопасности в мире», – сообщила Псаки.

В четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями.

Псаки также рассказала, что США продолжают вести плотные консультации с Индией, касающиеся режима западных санкций в отношении России. Она оставила без прямого ответа вопрос о том, чего конкретно Вашингтон добивается от Нью-Дели по ситуации вокруг РФ и Украины.

Пресс-секретарь Белого дома, комментируя решение сенатора-республиканца Рэнда Пола заблокировать голосование в ускоренном формате по выделению дополнительной помощи Украине в объеме около 40 млрд долларов, заявила, что «контроль» над поставками вооружений «жизненно важен», но «в пакет уже включены миллионы долларов на поддержку дополнительных мер по осуществлению надзора». Белый дом призвал «сенаторов незамедлительно принять законопроект в его нынешнем виде».

Напомним, Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США».

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