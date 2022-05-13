Полянский назвал НАТО врагом России

НАТО является врагом России, сам альянс также считает Россию врагом, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я не военный, но я знаю, что НАТО очень недружественный к нам блок. Это враг, и НАТО само признавало, что РФ – это враг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на UnHerd News.

В четверг Полянский заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Кроме того, он указал, что Россия не видит сейчас дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины из-за позиции Киева.

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