Полянский назвал НАТО врагом России
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НАТО является врагом России, сам альянс также считает Россию врагом, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Я не военный, но я знаю, что НАТО очень недружественный к нам блок. Это враг, и НАТО само признавало, что РФ – это враг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на UnHerd News.
В четверг Полянский заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Кроме того, он указал, что Россия не видит сейчас дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг Украины из-за позиции Киева.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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