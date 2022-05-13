Решены проблемы с производством чековой ленты в России

Возможности производства чековой ленты в РФ намного больше, чем потребность внутреннего рынка, лента подешевела, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как сообщил Евтухов, в РФ «совокупная мощность производства такой ленты» составляет около 8 тыс. тонн в месяц. В 2022 году спрос ожидается в объеме 5 тыс. тонн в месяц. В РФ работают шесть крупных предприятий-производителей чековой ленты. У них есть «внушительные запасы сырья». Кроме того, «отмечается снижение отгрузочной стоимости на готовую продукцию вследствие снижения курса евро и доллара», передает РИА «Новости».

Напомним, сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко заявлял в марте, что из-за введенных Западом санкций чековая лента окажется на грани исчезновения. В начале апреля Минпромторг фиксировал подорожание данной продукции в два-три раза, в некоторых регионах наблюдался дефицит. Такая тенденция была связана с использованием импортной чековой ленты.

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