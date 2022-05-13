Стильный дождевик, джинсовая куртка и мокасины: майские образы – союзники в борьбе с непогодой

Выбор одежды в непогоду – непростая задача. Даже в пасмурный и дождливый день нам хочется хорошо выглядеть. Но при этом очень важно не промокнуть. Как подобрать такие вещи, чтобы они были теплыми, практичными и одновременно красивыми? В статье мы приведем несколько майских образов для дождливого дня. Они станут вашими союзниками в борьбе с непогодой.

Брюки и обувь

Широкие и длинные брюки не подходят для дождливой погоды. Вы рискуете намочить штанины. В такой одежде очень некомфортно ходить по лужам и мокрому асфальту.

Наденьте зауженные внизу брюки черного или цвета. Их можно сочетать с мокасинами, ботинками или кроссовками, такая обувь подходит для непогоды. Дополните свой образ легкой курткой светлых оттенков и сумкой под ее тон.

Для непогожего дня также подойдут слегка укороченные брюки темного цвета. Такая длина позволит вам не намочить их во время дождя. Вы можете сочетать их с высокими ботинками и пиджаком.

Вы можете также надеть джинсы с отворотами. Они хорошо сочетаются с высокими ботинками, кардиганом или плащом.

Куртка

Джинсовая куртка – еще один ваш союзник в борьбе с непогодой. Она удобна, практична и защищает от холодного ветра.

Вы можете сочетать джинсовую куртку с укороченными брюками и высокими ботинками на шнуровке.

Платье

Платье длины миди тоже подходит для дождливых дней. Наденьте его с кожаной курткой, чтобы вам было теплее. Она хорошо сочетается с легкими платьями и не утяжеляет образ.

Дождевик

Стильный дождевик надежно защитит вас от осадков. В наши дни можно найти элегантные модели, напоминающие пальто.

Для женщин пышной комплекции подойдут модели в мелкую клетку или вертикальную полоску. Они делают фигуру зрительно более стройной.

Заключение

Мы рассказали вам о несколько удачных майских образах для ненастной погоды. Они позволят вам хорошо выглядеть даже в пасмурный день, когда льет дождь.