Стильный дождевик, джинсовая куртка и мокасины: майские образы – союзники в борьбе с непогодой
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Выбор одежды в непогоду – непростая задача. Даже в пасмурный и дождливый день нам хочется хорошо выглядеть. Но при этом очень важно не промокнуть. Как подобрать такие вещи, чтобы они были теплыми, практичными и одновременно красивыми? В статье мы приведем несколько майских образов для дождливого дня. Они станут вашими союзниками в борьбе с непогодой.
Брюки и обувь
Широкие и длинные брюки не подходят для дождливой погоды. Вы рискуете намочить штанины. В такой одежде очень некомфортно ходить по лужам и мокрому асфальту.
Наденьте зауженные внизу брюки черного или цвета. Их можно сочетать с мокасинами, ботинками или кроссовками, такая обувь подходит для непогоды. Дополните свой образ легкой курткой светлых оттенков и сумкой под ее тон.
Для непогожего дня также подойдут слегка укороченные брюки темного цвета. Такая длина позволит вам не намочить их во время дождя. Вы можете сочетать их с высокими ботинками и пиджаком.
Вы можете также надеть джинсы с отворотами. Они хорошо сочетаются с высокими ботинками, кардиганом или плащом.
Куртка
Джинсовая куртка – еще один ваш союзник в борьбе с непогодой. Она удобна, практична и защищает от холодного ветра.
Вы можете сочетать джинсовую куртку с укороченными брюками и высокими ботинками на шнуровке.
Платье
Платье длины миди тоже подходит для дождливых дней. Наденьте его с кожаной курткой, чтобы вам было теплее. Она хорошо сочетается с легкими платьями и не утяжеляет образ.
Дождевик
Стильный дождевик надежно защитит вас от осадков. В наши дни можно найти элегантные модели, напоминающие пальто.
Для женщин пышной комплекции подойдут модели в мелкую клетку или вертикальную полоску. Они делают фигуру зрительно более стройной.
Заключение
Мы рассказали вам о несколько удачных майских образах для ненастной погоды. Они позволят вам хорошо выглядеть даже в пасмурный день, когда льет дождь.
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