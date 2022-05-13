 

Bloomberg – миллион британцев рискуют оказаться в нищете уже в следующем году

13.05.2022, 0:21, Разное
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Согласно информации Национального института экономических и социальных исследований, число британцев, живущих в нищете, может достичь 1 миллионов в следующем году, если правительство не предпримет срочных мер по преодолению кризиса. Как пишет Bloomberg, Великобритания столкнулась с одним из самых серьёзных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители и напряжённость на рынках труда приводят к росту инфляции.


AP

Число британцев, живущих в нищете, может достичь 1 миллионов в следующем году, если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса. Как пишет Bloomberg, об этом предупреждает Национальный институт экономических и социальных исследований NIESR.

Ведущий британский аналитический центр заявил, что ещё 250 тыс. семей скатятся в крайнюю нищету, если не получат помощи, и предупредил, что страна скоро окажется в рецессии. По словам NIESR, правительство Бориса Джонсона должно предоставить поддержку в размере £4,2 млрд, чтобы обеспечить наиболее пострадавшие домохозяйства продовольствием.

Как отмечает издание, Великобритания столкнулась с одним из самых серьёзных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта на Украине и напряжённость на рынках труда приводят к росту инфляции. По данным NIESR, инфляция в конце этого года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет. В соответствии с прогнозом, экономика Великобритании к концу года сократится на 5%.

NIESR использует определение нищеты, согласно которому у семьи из четырёх человек остаётся всего £140 на жизнь после расходов на жильё. Кроме того, ещё полмиллиона человек стоят перед выбором между едой и отоплением, говорится в исследовании. Анализ показал, что основную тяжесть от увеличения стоимости потребительской корзины понесут бедные слои населения.

Аналитический центр прогнозирует, что рост британской экономики в этом году составит 3,5%. Это на 0,9 процентных пункта ниже предыдущего прогноза, сделанного в феврале.



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