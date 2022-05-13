 

Компания Cadillac презентовала самый мощный серийный внедорожник Escalade-V 2023 года

13.05.2022, 0:03, Разное
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Американский автогигант Cadillac официально представил новую версию внедорожника Cadillac Escalade-V 2023 модельного года.

Модель оснащается улучшенным силовым агрегатом, продвинутой подвеской, усиленными тормозами и более дорогим исполнением интерьера салона. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом. Под капотом внедорожника Cadillac Escalade-V 2023 установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 682 л.с. Кроме того, автомобиль имеет систему полного привода и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Кроме того, разработчики оснастили внедорожник передовыми системами безопасности, а также ассистентами, нацеленными на увеличение комфорта для водителя и пассажиров. Стоимость модели пока не раскрыта.



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