Hyundai Solaris нового поколения показался в версии для Индии

Обновленный седан Hyundai Solaris неоднократно удавалось выявить на дорогах Южной Корее.

Вместе с тем теперь транспортное средство смогли обнаружить на индийских дорогах, что подтверждает последующие продажи в данной стране. Известно, что новый седан Hyundai Solaris для местного рынке доступен под названием Verna. В местном исполнении официальная премьера автомобиля ожидается к началу 2023 года. Кроме того, автомобиль обладает увеличенной радиаторной решеткой, продвинутыми бамперами и угловатыми фонарями.

Что касается технических параметров, то они пока остаются засекреченными, однако эксперты прогнозируют использование гибридной силовой установки. Остальные характеристики пока не объявлены производителем.