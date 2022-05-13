Мнение: Кого Кадыров хочет поставить на колени?

Пишут, что Рамзан Кадыров заявил: «Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени» (отсюда).

Серьезная просьба! Заявление-то было по инциденту с послом России в Польше, и речь вроде бы только о Польше. Но Кадыров попросил президента «поставить на колени» все государства, «которые с нами не считаются». А это, похоже, не только Польша.

Вот мне и интересно, у Кадырова уже есть список стран, которые «с нами не считаются» и которых надо «ставить на колени»? Или Рамзан Ахматович и сам не понял, что хотел сказать и что сказал?

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

—