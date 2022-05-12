 

Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов

12.05.2022, 23:54, Новости дня
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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.

Пол указал на высокие риски в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. Он заявил, что американские власти «не могут спасать Украину, обрекая экономику США». Он призвал Конгресс США тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. По его словам, «самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара». Пол заявил, что сейчас США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.

Сенатор хотел инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Киева. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что на военную помощь Украине остается около 100 млн долларов, эти деньги закончатся уже в мае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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