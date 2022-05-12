Киев озвучил военные расходы с момента начала Россией спецоперации

После того, как РФ начала военную спецоперацию на Украине, Киев потратил 8,3 млрд долларов на военные нужды, сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Как утверждает Марченко, деньги пошли на покупку вооружений, ремонт боевой техники и помощь временно перемещенным лицам (их, по официальной статистике, на Украине около 2,7 млн человек), передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Марченко сообщил, что в апреле Украина получила только 60% запланированных налоговых поступлений. Кроме того, была получена экономическая поддержка из-за рубежа в размере почти 2 млрд долларов, из которых 719 млн были выданы в виде грантов, сообщил он. Без учета «иностранной помощи» в мае и июне Киев рассчитывает на 45–50% налоговых поступлений «от ранее запланированного», если «ситуация не ухудшится».

В целом, по его словам, Киев с февраля получил от зарубежных партнеров экономическую помощь на сумму 5,4 млрд долларов, включая 801 млн в качестве грантов. Руководство Украины ведет переговоры с государствами G7 о передаче Украине части их СДР – специальных прав заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ. Также украинское правительство рассчитывает получить канадский кредит в размере 767 млн долларов.

Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США уже по сути выделили украинцам «эквивалент их военного бюджета за 2021 год». Украина попросила у США ежемесячную экономическую помощь в 2 млрд долларов.

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