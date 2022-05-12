Мнение: Меняем Киев на Хельсинки?

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО. На днях это сделает и Швеция. Поражает реакция на это некой “боевой части” диванных юзверей из тех, кого принято называть “патриотами” (хотя эти патриоты уже фактически довели РФ до ручки, то есть их любовь к Родине носит явно садомазохистский характер). Читаю соцсети и глазам не верю: за 2,5 месяца “чрезвычайно успешной” СВО эти ребята “ничего не забыли и ничему не научились”, наоборот: они сейчас изо всех диванных силенок требуют… покарать Финляндию!!

Буквально: “Ни для какого правительства России неприемлемо НАТО на обеих берегах Финского залива!” – вот лишь один из откликов этой публики. В общем, сейчас эта ополоумевшая (и не такая уж маленькая) часть рособщества требует от Путина, не отрываясь от Украины, напасть заодно и на финнов. В качестве приятного обоснования у них соображение, что “а у Финляндии и армии-то никакой нет!” Можно еще добавить, что Финляндия еще и ровно в 10 раз меньше Украины по населению. Словом – “легкая прогулка”.

Но – что самое поразительное и одновременно удручающее в нынешнем царстве абсурда: махнуть рукой на вопли обезумевших не получится – поскольку конкретно в РФ они представляют не маргиналов, а самый натуральный мейнстрим.

Другими словами – они вполне могут полезть и на Финляндию. Чепуха, что “войск нет”. В параде (только в Москве!) принимало участие 11 тысяч человек. Плюс, говорят, там ездила и та самая непобедимая “Армата”, которая у РФ, как все уже поняли, в единственном экземпляре с 2015 года.

Вот их всех и пошлют, с Арматой впереди. Киев взять не получилось – пойдут брать хотя бы Хельсинки. “Патриоты” жаждут побед. И все это мы обсуждаем не в порядке анекдота – в дурдоме не до шуток.