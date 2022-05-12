 

Похорошела – Личное мнение

12.05.2022, 23:36, Разное
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Главная информационная бомба сегодня — Анечка, как её там, Семенович. Посмотрите внимательно на это давно забытое всеми лицо:


Фото: Соцсети

Хороша? Не то слово.

«Анна Семенович считается одной из самых привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса», — характеризует исполнительницу Комсомолка.

Действительно, одна из самых. Впрочем, совершенству предела нет — перехожу к главной новости дня.

44-летняя тётка рассказала изданию Собеседник, что совсем недавно ещё больше похорошела — хотя, куда уж больше?

«У меня было две пластические операции. Я не так давно сделала липосакцию рук. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом – жировым депо. Липосакция – очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи».

Руки — подтянутые и стройные. Это хорошо, конечно. И лицо — хорошее, гладкое. Вот что чудесная липосакция делает!

Отвечать на вопрос, как быстро Анька снова вернёт центнеры жира в свои депо, я не стану. Место есть — кожа, как она сама говорит, подвисает. Ждёт пустое депо вкусняшек.

Многие женщины борются с лишним весом радикальными методами. Овал лица у Аньки стал более чётким.

Видите? Ну как же, как же смотрите тогда внимательнее!

Но не только липосакцией увлекается Аня. Ещё у неё есть время для детокс-процедур:

«Стараюсь ездить два раза в год эту клинику. Я не люблю сидеть на жестких диетах, поэтому мне там нравится: прекрасные процедуры, массажи, бассейн, баня… Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей… Там я просто отдыхаю и кайфую от жизни. Стоит такое удовольствие недешево — чуть больше ста тысяч рублей за неделю».

Для себя любимой. Откачает жир, в баньке попарится. И целых полгода ходит не такая толстая, а толстая по-другому.

Как же любит себя Семенович!

Источник: Лена Миро



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