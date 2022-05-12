Почему играть в Cat Casino – выгодно?
12.05.2022, 23:34, Рекомендуем
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
Онлайн-казино Cat Casino – легальный игорный дом, привлекающий начинающих пользователей и гемблеров, предпочитающих максимальные ставки, – хайроллеров. Честность и надежность проекта доказана многолетней работой, безупречной репутацией и преимущественно позитивными отзывами в виртуальной паутине.
Информационная справка
Игровой клуб работает 24/7. Доступ на сайт – со стационарных и карманных устройств. Год основания – 2012. Ресурс функционирует на платформе от известного производителя программного обеспечения Микрогейминг. Управляется казино компанией NetGlobe Services Ltd. Оператор зарегистрирован на территории Кипра, лицензия – от Кюрасао.
Игра со смартфонов и планшетов на Айос и Андроид
В настоящее время загружаемые приложения на портативные девайсы созданы, скачать Casino Cat можно без каких-либо проблем. Также, есть вариант – мобильный сайт, реализованный специально для устройств, функционирующих на ОС Android и iOS.
Особенности портала:
- Моментальное открытие всех страниц за счет облегченного интерфейса.
- Беспроблемная и стабильная работа слотов, поскольку они созданы по технологии HTML-5, то есть непосредственно под телефоны/планшеты.
- Автоматическая адаптация страниц под размеры экрана смартфона игрока.
- Простое и удобное управление – осуществляется с помощью кликов по экрану.
Чтобы зайти на мобильный ресурс, нужно в браузере ввести адрес заведения, а после перейти на сайт. Система по умолчанию распознает ОС гаджета, затем игрока перенаправит на облегченную версию Cat Casino.
Игровая линейка – виды аппаратов и ассортимент
Все азартные развлечения в казино собраны в лобби. Cat Casino – одно из немногих заведений, в котором много различных фильтров, позволяющих сортировать симуляторы по популярности, максимальной или минимальной ставке, провайдеру, наличию опции «Bonus Buy» и т.п.
Виды автоматов:
- С активацией призовых опций за деньги.
- Слоты с реалистичной графикой.
- Современные модели с 6 и 7 барабанами.
- Версии, в которых разыгрываются джекпоты.
- Автоматы с настраиваемым количеством активных линий.
- Эмуляторы с респинами, фриспинами и др. бонусными функциями.
В разделе «Настольные» гемблеры найдут покер, рулетки, баккару, блекджек с виртуальными и реальными дилерами. Разнообразные модификации бинго, кено содержатся на вкладке «Лотереи».
Финансовые нюансы – пополнение и вывод
Согласно правилам азартного проекта, в частности пункту 8.1., платные ставки доступны для клиентов, у которых имеются реальные средства на балансе. Вносить рубли/евро и другую валюту можно разными методами, но только теми способами, которые зарегистрированы на имя гемблера. Если валюта баланса не соответствует зачисляемой, проводится конвертация по внутреннему курсу.
Поддерживаемые платежные сервисы:
- Система быстрых платежей.
- Вебмани, Тинькофф, Сбербанк.
- Perfect Money, Skrill.
- Крипта: Биткоин, Эфириум и пр.
- Neteller, MuchBetter.
- Виза, МастерКард (USD, EUR, RUB).
Для большинства инструментов минимальное зачисление – 350 RUB. Максимум от 15 000 до 100 000 RUB. Комиссия за взнос не берется.
Условия выплат:
- Вывод на платежную систему, с помощью которой был депозит.
- Игрок успешно подтвердил почту и мобильный телефон.
- Пользователь заполнил анкету в личном кабинете.
Минимальная выплата – 700 RUB. Максимальный вывод в течение 24-х часов от 200 000 до 500 000, обусловлен статусом пользователя в системе лояльности. Сбор в размере 10% взимается, если посетитель не обернул депозит ставками в слотах три раза.
Смотреть комментарии → Комментариев нет