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Почему играть в Cat Casino – выгодно?

12.05.2022, 23:34, Рекомендуем
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Онлайн-казино Cat Casino – легальный игорный дом, привлекающий начинающих пользователей и гемблеров, предпочитающих максимальные ставки, – хайроллеров. Честность и надежность проекта доказана многолетней работой, безупречной репутацией и преимущественно позитивными отзывами в виртуальной паутине.

Информационная справка

Игровой клуб работает 24/7. Доступ на сайт – со стационарных и карманных устройств. Год основания – 2012. Ресурс функционирует на платформе от известного производителя программного обеспечения Микрогейминг. Управляется казино компанией NetGlobe Services Ltd. Оператор зарегистрирован на территории Кипра, лицензия – от Кюрасао.

Игра со смартфонов и планшетов на Айос и Андроид

В настоящее время загружаемые приложения на портативные девайсы созданы, скачать Casino Cat можно без каких-либо проблем. Также, есть вариант – мобильный сайт, реализованный специально для устройств, функционирующих на ОС Android и iOS.

Особенности портала:

  • Моментальное открытие всех страниц за счет облегченного интерфейса.
  • Беспроблемная и стабильная работа слотов, поскольку они созданы по технологии HTML-5, то есть непосредственно под телефоны/планшеты.
  • Автоматическая адаптация страниц под размеры экрана смартфона игрока.
  • Простое и удобное управление – осуществляется с помощью кликов по экрану.

Чтобы зайти на мобильный ресурс, нужно в браузере ввести адрес заведения, а после перейти на сайт. Система по умолчанию распознает ОС гаджета, затем игрока перенаправит на облегченную версию Cat Casino.

Игровая линейка – виды аппаратов и ассортимент

Все азартные развлечения в казино собраны в лобби. Cat Casino – одно из немногих заведений, в котором много различных фильтров, позволяющих сортировать симуляторы по популярности, максимальной или минимальной ставке, провайдеру, наличию опции «Bonus Buy» и т.п.

Виды автоматов:

  • С активацией призовых опций за деньги.
  • Слоты с реалистичной графикой.
  • Современные модели с 6 и 7 барабанами.
  • Версии, в которых разыгрываются джекпоты.
  • Автоматы с настраиваемым количеством активных линий.
  • Эмуляторы с респинами, фриспинами и др. бонусными функциями.

В разделе «Настольные» гемблеры найдут покер, рулетки, баккару, блекджек с виртуальными и реальными дилерами. Разнообразные модификации бинго, кено содержатся на вкладке «Лотереи».

Финансовые нюансы – пополнение и вывод

Согласно правилам азартного проекта, в частности пункту 8.1., платные ставки доступны для клиентов, у которых имеются реальные средства на балансе. Вносить рубли/евро и другую валюту можно разными методами, но только теми способами, которые зарегистрированы на имя гемблера. Если валюта баланса не соответствует зачисляемой, проводится конвертация по внутреннему курсу.

 Поддерживаемые платежные сервисы:

  • Система быстрых платежей.
  • Вебмани, Тинькофф, Сбербанк.
  • Perfect Money, Skrill.
  • Крипта: Биткоин, Эфириум и пр.
  • Neteller, MuchBetter.
  • Виза, МастерКард (USD, EUR, RUB).

Для большинства инструментов минимальное зачисление – 350 RUB. Максимум от 15 000 до 100 000 RUB. Комиссия за взнос не берется.

Условия выплат:

  • Вывод на платежную систему, с помощью которой был депозит.
  • Игрок успешно подтвердил почту и мобильный телефон.
  • Пользователь заполнил анкету в личном кабинете.

Минимальная выплата – 700 RUB. Максимальный вывод в течение 24-х часов от 200 000 до 500 000, обусловлен статусом пользователя в системе лояльности. Сбор в размере 10% взимается, если посетитель не обернул депозит ставками в слотах три раза.




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