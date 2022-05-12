Боб – безусловный фаворит весны: как сделать свою стрижку уникальной и уложить так, как это делают на подиуме

В 2022 году в тренде стрижки на короткие волосы. Они удобны, просты в уходе, особенно актуальны в весенне-летний сезон, когда не хочется тратить много времени на укладку. Безусловным фаворитом является стрижка боб. Рассмотрим наиболее эффектные вариации и способы укладки, применяемые моделями с подиума.

Слоистый

Идеальный вариант для тонких и лишенных объема волос. Благодаря слоям волос разной длины, выстриженных «лесенкой», прическа становится пышной. Особенно эффектно она смотрится в сочетании с «рваной» челкой.

Для укладки не надо прикладывать больших усилий. Достаточно немного взъерошить волосы у корней и зафиксировать лаком.

В стиле Клеопатры

Одна из самых актуальных вариаций стрижки боб в текущем сезоне. Речь идет о бокс-бобе с ровно подстриженными до подбородка волосами и ровной прямой челкой.

Такая прическа доставит меньше всего хлопот обладательницам прямых от природы и густых волос. Если локоны вьются, тогда придется их выпрямлять с помощью утюжка. Можно добавить немного воска для волос, чтобы прическа держалась.

Волнистый

Боб не предполагает четкие геометрические формы. Стрижка тем и хороша, что у нее много вариаций, поэтому каждая дама может выбрать ту прическу, которая подходит ей по текстуре волос.

Если у вас вьющиеся волосы, то обратите внимание на волнистый боб с длинной челкой. Он чуть длиннее бокс-боба: здесь локоны могут достигать плеч. Преимущество в том, что вам не нужно распрямлять челку и боковые пряди. Наоборот, легкие волны создают романтичный и нежный образ. При желании можете подкрутить боковые прядки чуть внутрь плойкой.

Цветной удлиненный

Если вы любите эпатировать аудиторию, то это точно ваш вариант. Здесь наблюдается как будто две стрижки в одной. В верхней части — боб в виде «шапочки», покрывающей голову. Пряди окрашены в яркий кислотный цвет.

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На первый взгляд кажется, что, кроме короткого боба, ничего нет, но если вы присмотритесь получше, то увидите длинные пряди, идущие от шеи и спускающиеся ниже плеч. Они темного оттенка, поэтому остаются незаметными. Укладки для такой прически и вовсе не надо – достаточно украсить ее интересной заколкой.

С удлиненной челкой

Если вам нравится носить челку, то присмотритесь к удлиненному бобу. Именно эта вариация стрижки лучше всего сочетается именно с челкой. Можете выбрать экстремальную длину, чтобы челка опускалась ниже глаз. Смотрится очень эффектно и вообще не требует укладки. Единственный минус — челка может закрывать обзор.

Простой волнистый

Создать такую классическую вариацию боба проще простого. Опустите голову вниз и направьте струю фена на корни волос. Хорошенько просушите. Сядьте ровно, разделите волосы на прямой пробор. При необходимости сделайте легкие волны с помощью утюжка или плойки.

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Кудрявый

Если у вас от природы волосы формируются в мелкие кудряшки, то это еще не повод отказывать себе в модной стрижке боб. Взгляните, как стильно смотрится такая прическа на коротких кудрявых волос. Можете нанести немного мусса, чтобы получился эффект мокрых волос.

В стиле рок

Если вам нравится стиль глэм-рок, то рассмотрите укороченную версию боба, с остриженными на висках прядями. Локоны в основном остаются в задней части головы. При такой прическе обязательно наличие челки. Она может быть как ровной прямой, так и с милыми завитушками. К укладке нет особых требований. Если у вас чуть вьющиеся волосы, тогда позвольте локонам самостоятельно сформировать прическу.

Мини-боб

Этот ультракороткий боб с челкой — отличный выбор для молодежи. Длинная челка позволит скрыть широкий лоб. Плюс стрижка смоделирует овал лица, смягчив острые углы (это особенно актуально для обладательниц квадратных и сердцевидных лиц).

Больше объема наблюдается в нижней части локонов благодаря филировке. Для укладки не требуется много. Можете нанести лишь немного мусса для создания эффекта влажных волос.