Прически в стиле манги: тенденции и актуальные варианты двойного пучка – хита этой весны

Задумываетесь о создании задорного и озорного, но в то же время милого образа? Тогда возьмите на вооружение прическу в виде двойного пучка. Поверьте, что она придется по душе не только поклонникам манга, но также и всем, кто следит за актуальными трендами.

Назад в девяностые

Прическа в виде двух пучков на голове была особенно актуальна в девяностые годы. Именно такую укладку часто делала участница модной по тем временам группы «Спайс Герлс» Эмма Бантон.

Также прическа в виде двух высоких пучков наблюдалась у персонажей мультфильма «Сейлор Мун». В японских комиксах манга и по сей день героини часто изображаются с такой прической. Второе название подобной укладки – “космические пучки”. Действительно, данная прическа помогает создать космический, неземной образ милой “инопланетянки”.

Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что такая укладка подходит разве что для маленьких девочек. Поверьте, что намного эффектнее она смотрится на взрослых молодых девушках.

Рассматриваем разные вариации такой прически и черпаем идеи для вдохновения.

С французской косой

Если вы владеете техниками плетения косичек, тогда можете попробовать сделать такую эффектную прическу. Учитывайте, что волосы должны быть либо длинные, либо средней длины.

Разделите локоны на прямой пробор в затылочной части. Должны получиться две одинаковые по объему половины локонов. От самого низа (ближе) и по направлению наверх к макушке начинайте заплетать французскую косичку из одной половины волос. Дойдя до макушки, остановитесь, зафиксируйте косичку с помощью невидимок к прядям, покрывающим голову. Затем из кончика косички сформируйте пучок и оберните его резинкой для волос. Немного расправьте и распушите.

Те же самые манипуляции проделайте и со второй половиной локонов, чтобы получилась вторая коса и второй пучок. Вы можете украсить при желании пучки красивыми широкими заколками для волос. Также можете использовать заколки с металлическим декором для того, чтобы украсить, а заодно и зафиксировать косички.

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С челкой и боковыми прядями

Если вы хотите в точности повторить образ из японских комиксов, тогда сделайте такую укладку. Сформируйте в верхней части головы два пучка. Если хотите, можете сделать их тугими и маленькими, зафиксировав крепко с помощью заколок. Если хотите добавить объема, то немного распустите волосы и расправьте локоны из пучков, но так, чтобы они не распались.

По двух сторонам от лица оставьте по одной прядке. Нанесите немного лака или мусса для фиксации, можете слегка подкрутить локоны вовнутрь. На челку тоже нанесите небольшое количество мусса для волос.

Пучки и мальвинка

Не обязательно делать прически на собранные волосы. Можно сделать укладку-гибрид, чтобы были и распущенные локоны, и сформированные в пучки.

Из волос в верхней части головы сформируйте два пучка, зафиксируйте с помощью невидимок или резинок. Волосы в нижней части головы оставьте распущенными.

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Такая прическа, по мнению экспертов из мира моды и красоты, подойдет девушкам с овальными лицами. Если у вас вытянутое лицо, тогда лучше будет оставить челку, чтобы смоделировать визуально овал лица.

Лаконичные пучки

Если у вас недлинные волосы, то вы все равно можете сделать себе прическу, которая будет в тренде в предстоящем летнем сезоне. Нет ничего страшного в том, что пучки будут маленькими. При отсутствии объема, обусловленного недлинными локонами, вы можете использовать для фиксации широкие резинки для волос. Они наверняка украсят вашу стильную прическу.

Вместо двух боковых прядок по обе стороны от лица вы можете оставить один локон. Либо, если вас привлекают тренды девяностых, сделайте «усики».

Так называются очень тонкие прядки, ниспадающие на лицо от основания роста волос над лбом.