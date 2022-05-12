«ЧП национального масштаба» — в Северной Корее зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Северная Корея сообщила о первом в истории случае заболевания коронавирусом на своей территории, которое местные СМИ окрестили «серьёзным чрезвычайным происшествием национального масштаба», пишет CNN. Как отмечает канал, потенциальная вспышка коронавируса в Северной Корее может иметь для неё поистине ужасающие последствия, учитывая, что местное население практически не вакцинировано, а система здравоохранения находится в плачевном состоянии.



AP

Северная Корея впервые в истории обнаружила у себя в стране случай заболевания коронавирусом, пишет CNN со ссылкой на местные государственные СМИ, которые назвали это событие «серьёзным чрезвычайным происшествием национального масштаба».

На данный момент неясно, сколько конкретно случаев заражения было зафиксировано, однако информационное агентство ЦТАК сообщило, что штамм «омикрон» обнаружили у кого-то в столичном Пхеньяне.

Вспышка COVID-19, как отмечает канал, может иметь для Северной Кореи поистине ужасные последствия, так как местная система здравоохранения, которая находится в плачевном состоянии, едва ли справится с наплывом огромного количества пациентов, страдающих от крайне вирулентного заболевания.

Ранее Северная Корея вообще не признавала, что в этой стране кто-то болеет коронавирусом, хотя мало кто верит в то, что это государство с населением около 25 миллионов человек обошла участь остального мира, который столкнулся с масштабной пандемией.

В этом контексте в четверг, по данным ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал ввести карантин во всех городах и распорядился распределить медикаменты, которые партия накопила на случай распространения коронавируса. Сообщается также, что Политбюро Северной Кореи согласилось принять «максимальные» чрезвычайные противоэпидемические меры. Тем не менее их суть пока неясна.

Кроме того, Политбюро обрушилось с критикой на сектор здравоохранения, который занимался реализацией эпидемиологических мер, обвинив его в «халатности, расхлябанности, безответственности и некомпетентности».

Вместе с тем Ким пообещал, что его страна преодолеет «неожиданную вспышку COVID-19».

До сих пор Северной Корее удавалось избегать сильных вспышек заболевания благодаря целому комплексу драконовских мер в области общественного здравоохранения. В частности, с января 2020 года Северная Корея закрыла свои границы, даже несмотря на то, что такое решение ударило по торговле с Пекином — важнейшим партнёром Пхеньяна.

Между тем, хотя Северная Корея — бедная страна, которая находится в международной изоляции, — не импортировала никаких прививок против коронавируса, она имеет право на участие в мировой программе по обмену вакцинами Covax. Несмотря на это, в феврале Covax сократил количество доз, выделяемых Северной Корее, так как последняя не сумела организовать необходимые логистические процессы.

Исходя из этих реалий, можно предположить, что большая часть северокорейцев не привита, поэтому возможная вспышка COVID-19 будет иметь для страны крайне печальные последствия.

Маячащая на горизонте катастрофа явно не ускользнула от внимания Ким Чен Ына, который недавно предупредил о «серьёзных последствиях» такого развития событий, уволив при этом нескольких высокопоставленных чиновников, которые не смогли обеспечить реализацию антикоронавирусных мер в стране.