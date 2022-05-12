Самые маленькие скорпионы оказались более токсичными

Биологи из Ирландии доказали, что маленькие скорпионы более опасны и токсичны, чем крупные виды. Ранее подобную гипотезу выдвигал персонаж фильма Стивена Спилберга Индиана Джонс.

В процессе исследования ученые проанализировали особенности 36 видов скорпионов. Оказалось, что эффективность ядовитых веществ этих членистоногих связана не только с размером тела, но и с величиной отдельных органов. Один из самых опасных токсинов принадлежит скорпиону, который обладает самыми маленькими клешнями. Это бразильский желтый скорпион Tityus serrulatus.

Специалисты пояснили, что полученные результаты исследовательской работы можно объяснить эволюцией. Энергию и силы, затрачиваемые на рост клешней и массы тела, нельзя направить на совершенствование состава яда.