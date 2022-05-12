Деятельность человека привела к исчезновению насекомых

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели новое исследование, в результате которого было выяснено, что за последнее время численность насекомых по всему миру сократилась в два раза. Связывают это с активной деятельностью человека, глобальным потеплением и изменением условий окружающей среды.

В процессе исследования эксперты проанализировали данные о двадцати видах пчел, стрекоз, кузнечиков и бабочек. Численность этих насекомых сократилась на 49% в регионах, где ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность. Общее количество видов в этих районах уменьшилась на 27%.

Ученые предупреждают, что постепенное исчезновение многих видов насекомых крайне негативно отразится как на человеке, так и на природе. Именно поэтому необходимо принимать все меры по сохранению окружающей среды и снижению последствий глобального потепления.