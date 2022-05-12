Сбербанк заявил о ведущейся против РФ кибервойне

России объявлена кибервойна, Сбербанк находится под непрерывными кибератаками, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы считаем, что РФ объявлена кибервойна», – сообщил Кузнецов, добавив, что «количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек». С тех пор, как началась российская военная операция на Украине, Сбербанк находится под непрерывными кибератаками, сказал Кузнецов. Он сообщил, что отмечена повышенная активность хакеров, каждый день фиксируется до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

По словам Кузнецов, «одна из наиболее мощных» атак произошла 6 мая – «мощность достигала более 400 Gbps». Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка, «вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тыс. устройств». Он сообщил, что «атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о широкомасштабных кибератаках на Россию. В День Победы, Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Позднее видеохостинг возобновил работу.

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