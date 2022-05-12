 

Сбербанк заявил о ведущейся против РФ кибервойне

12.05.2022, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

России объявлена кибервойна, Сбербанк находится под непрерывными кибератаками, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы считаем, что РФ объявлена кибервойна», – сообщил Кузнецов, добавив, что «количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек». С тех пор, как началась российская военная операция на Украине, Сбербанк находится под непрерывными кибератаками, сказал Кузнецов. Он сообщил, что отмечена повышенная активность хакеров, каждый день фиксируется до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

По словам Кузнецов, «одна из наиболее мощных» атак произошла 6 мая – «мощность достигала более 400 Gbps». Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка, «вредоносный трафик был сгенерирован botnet-ом, состоящем из более чем 27 тыс. устройств». Он сообщил, что «атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о широкомасштабных кибератаках на Россию. В День Победы, Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Позднее видеохостинг возобновил работу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Минздрав Украины рассмотрит вопрос дополнительной дозы вакцины от COVID-19 не раньше ноября – Кузин

07.02 / Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателей телеграм-канала Nexta

18.12 / В сети появилась подробная информация о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE

21.12 / Гаврилов указал на необходимость быстрого ответа НАТО на предложения Москвы

19.07 / Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

02.07 / В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

28.10 / Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за введения углеродных налогов

18.07 / Россия не начнет широкомасштабное вторжение в Украину из-за ее партнеров – командующий Воздушными силами ВСУ

01.05 / Антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой

12.07 / Фрегаты ЧФ уничтожили суда условного противника на фоне захода кораблей НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика