 

Мнение: Финляндия вступит в НАТО

12.05.2022, 22:15, Разное
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Руководство Финляндии заявило, что поддерживает заявку на вступление в НАТО. Как ожидается, симметричное заявление последует и от руководства Швеции. Как уже говорилось ранее, новый Железный Занавес протянется от Баренцева до Черного моря. Кампания на Украине определяет – где именно он пройдет к югу от Белоруссии. Чем дальше на Запад, тем лучше.

1. Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО организационно будет решен до конца года. Также как и Швеция.
2. Соответственно, уже к 2023-му году или даже ранее можно ожидать усиление группировки НАТО на территории Финляндии. Это потребует наращивания сил в Карелии и Ленинградской области.
3. По-прежнему в воздухе висит вопрос ответственности лиц, которые сдвинули Железный занавес из Центральной Европы на текущие границы. Некотоорые из них еще живы. Последствия их преступной деятельности – налицо.
4. Фактически, Финляндия уже сейчас не является нейтральной страной, так как она поставляла военную помощь на Украину.

Источник: Colonel Cassad



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