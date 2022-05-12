От заколок до низкой талии. Тренды из 2000-х, которые снова оказались на пике популярности

Мода нередко обращается в прошлое, не зря есть поговорка «Новое – это хорошо забытое старое». Тренды прошлых эпох достаточно часто с триумфом возвращаются на подиумы и в повседневную жизнь, вызывая восторг. Давайте узнаем, какие ретро-тенденции из 2000-х годов вновь на пике популярности.

Заколки для волос

Аксессуар, который в 2000-х годах постоянно использовала светская львица Пэрис Хилтон, вновь становится востребованным. Модные дома рекомендуют включать заколки в свой лук. Яркие или неброские, большие или скромные – решать только вам!

Мюли

Практичная обувь, которую можно носить в любой ситуации. Такие туфли предлагают многие модные дома, от моделей 2000-х годов они отличаются меньшим изяществом и отсутствием ремешков.

Сандалии с крошечными ремешками

Икона стиля Кейт Мосс в свое время популяризировала эту обувь. Сейчас такие сандалии снова в тренде, но перед тем, как надеть их, убедитесь в идеальности педикюра.

Шляпа-ведро

Или шляпа рыбака. Удобный и практичный аксессуар, который защитит от летного зноя и палящего солнца. Тренд вернулся из 2000-х и пока не собирается сдавать позиции.

Короткие майки

Сестры Олсен в 2000-х годах вполне могли позволить себе такие наряды. Сейчас ретро-тренд с триумфом возвращается, заставляя девушек записываться в тренажерный зал и качать пресс.

Мешковатые джинсы

Безусловно, Рианна в 2000-х годах могла позволить себе и брюки в обтяжку, однако носила эти удобные и практичные джинсы. Сейчас они вновь популярны. Если скомбинировать их с ярким топом и обувью, получите смелый запоминающийся образ.

Сумка-багет

На фото такая сумочка удачно дополняет образ Евы Лонгории. Достаточно женственный аксессуар, который хорошо гармонирует с летним платьем или джинсами. Единственный минус – разместить все необходимые вещи в такой крохотной сумочке едва ли получится.

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Корсеты

Этот предмет одежды не утрачивал позиций в неформальных субкультурах, но сейчас буквально ворвался в мир высокой моды. Корсет подчеркивает талию и грудь, скрывает дефекты верхней части тела, придает женственность.

Брюки карго

Отличный вариант для маскировки любых дефектов в нижней части тела. Женственности таким брюкам явно недостает, но они удобны и практичны, позволяют создавать множество модных ансамблей. Главное, не злоупотребляйте розовым, как Бритни Спирс в молодости.

Цвет лайм

Сочный и броский оттенок привлечет к вам всеобщее внимание. Вовсе не обязательно по примеру Тайры Бэнкс делать монохромный образ, можете включить в лук несколько акцентов в данном тоне.

Если хотите выглядеть модно, непременно берите что-то себе на вооружение.