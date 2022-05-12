США ограничат обмен разведданными с Украиной — чтобы избежать прямого конфликта с Россией

Администрация президента США Джо Байдена разработала руководство об обмене разведданными с Украиной, ограничив поставки информации о местонахождении высшего российского комсостава и целях на территории России, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, такой подход призван помочь избежать дальнейшего роста напряжённости в отношениях с Россией и её возможного симметричного ответа.

США поставляют на Украину боевую технику на миллиарды долларов, включая тяжёлую артиллерию, БПЛА и противотанковые ракеты. Чиновники администрации публично рассказывают о количестве этой помощи, вплоть до точного количества пуль. Однако когда речь заходит о не менее важной помощи Украине — разведданных о российских войсках, — они проявляют куда большую сдержанность, пишет The Washington Post.

По словам американских и украинских чиновников, информация о местоположении и передвижениях российских войск поступает на Украину «в режиме реального времени» в форме спутниковых снимков и разведсводок, составленных на основании источников Вашингтона.

Соединённые Штаты, как подчёркивают чиновники Байдена, не находятся в состоянии горячего конфликта с Россией, и оказываемая Вашингтоном помощь предназначена для обороны Украины. Однако с практической точки зрения чиновники США практически никак не могут повлиять на то, как их украинские коллеги будут использовать военную технику и разведданные.

Подобный расклад, как отмечает газета, может спровоцировать ответные меры со стороны Кремля, что ведёт к росту вероятности прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Исходя из этой реальности, администрация США разработала руководство по обмену разведданными с Киевом, цель которого — избежать нарастания напряжённости между Вашингтоном и Москвой. По словам чиновников, это руководство подразумевает два запрета на виды информации, которыми США могут делиться с Украиной.

Во-первых, по данным The Washington Post, отныне США не смогут предоставлять Украине детальные данные, с помощью которых Киев будет способен физически ликвидировать высшее российское руководство, включая высшие военные чины или министров вроде начальника Генштаба Валерия Герасимова или министра обороны Сергея Шойгу.

Запрет, однако, не касается российских офицеров. Вместе с тем США всё же решили не предоставлять Украине информацию о местоположении генералов.

Во-вторых, Вашингтон не собирается делиться любой информацией, которая позволит Украине атаковать российские цели за пределами границ этой страны. Цель этого правила — гарантировать непричастность США к ударам, которые Киев может наносить по российской территории.

Вдобавок к этим запретам США также придерживаются правила, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять Украине «информацию целенаведения». В частности, чиновники США утверждают, что Вашингтон не будет сообщать Украине информацию о том, что некий российский генерал был замечен в определённом месте, а затем помогать Украине наносить по нему удар.

Вместе с тем США вполне могут поделиться данными о дислокации, например, командных пунктов — где зачастую бывают представители российского командования, — так как такая информация может помочь Украине. Таким образом, по словам чиновников, если украинские военные решат нанести удар по этому объекту, это будет исключительно их решение и инициатива.

Может показаться, что между отказом от направления ударов по российским войскам и предоставлением разведданных с тем, чтобы Украина использовала их на поле боя, нет никакой разницы. Однако юристы считают, что подобные меры позволят США продемонстрировать, что они не являются стороной конфликта даже в условиях, когда на Украину идёт поток американской боевой техники и разведданных.

«Если бы США предоставляли информацию о целеуказании иностранной стороне и принимали активное участие в принятии решений об ударах, то мы бы в некотором роде управляли бы этими силами и речь шла бы о наших действиях, пусть и опосредованных, — отметил экс-сотрудник Госдепартамента США Скотт Андерсон. — Такие шаги можно трактовать как приближение к грани, за которой идёт уже фактическое нападение на Россию, на что Россия, возможно, ответит симметричными мерами».