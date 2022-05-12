 

Ситуация на Украине показала пропасть между Западом и третьим миром

12.05.2022, 21:30, Разное
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Джо Байден ожидал, что Владимир Путин в скором времени станет изгоем, что от него отвернутся лидеры демократических стран. Но, как пишет Le Monde, этого не случилось и многие либо заняли нейтральную позицию, либо обвинили в конфликте НАТО и саму Украину. Поэтому ситуация вокруг Украины показала глубокую пропасть между Западом и остальным миром.


AP

Ситуация на Украине сталкивает между собой не только действующие стороны, но и распространяется на тех, кто находится на мировой периферии, пишет Le Monde.

Так, США сразу сделали свой выбор в пользу опосредованного участия в конфликте. Они задались целью не только поддержать территориальную целостность Украины, но и добиться ослабления России. Эту же сторону поддержали и европейцы, а также другие члены «Большой семёрки»: Япония, Канада.

Но иные демократические страны заняли другую позицию, отмечает автор статьи. Например, бывший президент Бразилии Лула да Силва, который ещё рассчитывает вернуться на прежний пост на грядущих выборах, заявил: «Я вижу, как все парламенты стоя аплодируют украинскому президенту. Но этот тип несёт такую же ответственность, как и Путин. В войне никогда не бывает одного виноватого». При этом он отметил, что Запад пытается посеять ненависть к Путину.

Примерно в том же ключе высказывались и другие мировые лидеры. Например, лидер ЮАР Сирил Рамафоза ещё в марте возложил ответственность за ситуацию на НАТО. Индия и Мексика придерживаются нейтральной позиции. А Индонезия, которая будет принимать у себя саммит «Большой двадцатки», заявила, что пригласила на него и Россию, и Украину. Позицию многих стран определяют их связи в прошлом с Советским Союзом и с нынешней Россией. Например, они закупают у РФ военное оборудование.

При этом поддержка РФ со стороны Китая была вполне ожидаема. Как пишет автор статьи, Москву и Пекин связывает неуважение к правам человека, культ сильного лидера и желание переформатировать мировое равновесие себе на пользу.

Но всё равно тот факт, что большие демократические страны молчаливо поддерживают Россию, полностью разрушает картину мира, представляемую Джо Байденом. Тот ещё до прихода в Белый дом описывал мир как противостояние демократий и авторитарных режимов. С первых часов российской спецоперации он предрекал, что Путин станет изгоем на мировой арене.

Но сейчас демократии по многим аспектам в упадке, к тому же они придерживаются разных взглядов по Украине. А Путин так и не стал «чумным», как это представлял себе Байден. На пользу РФ сыграли её отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Украина показала, какая пропасть лежит между Западом и остальным миром. Это плохая новость для тех, кто верил в мировое управление. ООН тем временем занимается унижением тех, кто потерпел неудачу, но ничего не может сделать с ситуацией на Украине. У неё остаётся лишь роль практически безмолвного информатора по проблемам климата. А на смену гегемонии Америки пришла эпоха крайней нестабильности и непредсказуемости, пишет Le Monde.

 



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