 

Стало известно, почему с возрастом люди становятся добрее

12.05.2022, 21:10, Разное
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Новый эксперимент с участием добровольцев продемонстрировал, что пожилые люди более добрые, чем молодые из-за повышенной выработки гормона окситоцина.

Ученые из Соединенных Штатов Америки заявили, что в организме человека с возрастом происходят изменения, которые влияют на характер. Специалисты набрали более 100 добровольцев от 18 до 99 лет. Им показали милое видео с маленьким ребенком, а затем измерили показатели окситоцина.

Выяснилось, что у пожилых людей уровень гормона окситоцина был куда выше после просмотра видео, чем у более молодых участников эксперимента. Это доказывает, что с возрастом люди становятся добрее в связи с гормональными изменениями.



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