 

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ с начала спецоперации

12.05.2022, 20:18, Новости дня
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Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили уже более трех тысяч украинских танков и других бронемашин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает РИА «Новости» его слова. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ за день перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, а также пять беспилотников в других районах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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